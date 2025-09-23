A- A+

FUTEBOL Após a Bola de Ouro, Dembélé é favorito ao The Best? Entenda diferenças entre votações Prêmio da Fifa ainda não tem data para acontecer, mas conta com processo diferente

Vencedor da Bola de Ouro, em prêmio entregue na segunda-feira, o francês Ousmane Dembélé ficou com o primeiro troféu de melhor do mundo da temporada, em evento organizado pela prestigiada revista France Football. O atacante e seus rivais, porém, ainda disputam mais um grande troféu individual até o fim do ano: o Fifa The Best, organizado pela entidade que comanda o futebol mundial.

A premiação, que já foi entregue em conjunto com a Bola de Ouro entre 2010 e 2015, quando ainda não utilizava o nome "The Best", tem categorias muito parecidas com o evento da France Football, mas um sistema de votação bem diferente.

Diferenças entre a Bola de Ouro e o Fifa The Best

A Bola de Ouro tem um painel de votantes formado por 100 jornalistas, um de cada país dos 100 melhores ranqueados na altura da edição. No The Best, quatro grupos votam: capitães e técnicos de seleções, dois jornalistas de cada país e o público, cada um com peso de 25% na escolha. Um escopo muito maior.





Há outras diferenças, como o estilo de votação: na Bola de Ouro, cada votante seleciona 10 jogadores em 10 posições, com as mais altas valendo mais pontos. No The Best, os votantes selecionam apenas três atletas, também com sistema de pontuação.

Os períodos de avaliação das premiações, hoje, são os mesmos: consideram as temporadas no calendário europeu. O período costuma ser de agosto de um ano a agosto do ano seguinte.

Desde que as premiações se separaram, a partir da edição 2016, houve três divergências:

2021 - Messi ganhou a Bola de Ouro e Lewandowski levou o The Best

2022 - Benzema ganhou a Bola de Ouro e Messi levou o The Best

2024 - Rodri ganhou a Bola de Ouro e Vinicius Junior levou o The Best

Em 2020, a Bola de Ouro foi cancelada por conta da pandemia de Covid-19. Naquele mesmo ano, Lewandowski ficou com o The Best.

Quando será o The Best 2025?

A Fifa ainda não divulgou uma data para o evento. No ano passado, ele foi realizado no dia 17 de dezembro.

