SANTA CRUZ

Gabriel Galhardo fala em início de reconstrução e aponta que "lugar do Santa é na Série A"

Para jogadores do Santa Cruz, sensação é de dever cumprido após acesso à Série C do campeonato

Galhardo avalia que o lugar do time tricolor é no topo do Campeonato Brasileiro - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Neste domingo (7), o Santa Cruz cravou a volta para a Série C.  O alívio da torcida veio aos 36 minutos do segundo tempo da partida contra o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte. Para os jogadores a sensação é de dever cumprido.

"A pressão foi gigantesca. Um clube desse tamanho, dessa grandeza, não podia estar passando pela situação que estava. Dez anos sem conseguir conquistar o acesso. Hoje a gente conseguiu uma conquista. É só o começo de uma reconstrução e a gente sabe disso", contou o meio-campista.

 

Com um pensamento alinhado com as expectativas da torcida, Gabriel Galhardo avalia que o lugar do time tricolor é no topo do Campeonato Brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"A Série C não é o lugar do Santa. A Série A que é o lugar dele. A gente sabe que precisa subir degrau por degrau e hoje a gente conseguiu escalar um grande degrau. Estamos muito feliz por isso, batalhamos muito, lutamos muito. Fomos muito resilientes ao longo desse tempo e hoje a gente foi coroado com esse grande acesso", vibrou o volante.

