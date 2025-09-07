A- A+

SANTA CRUZ Gabriel Galhardo fala em início de reconstrução e aponta que "lugar do Santa é na Série A" Para jogadores do Santa Cruz, sensação é de dever cumprido após acesso à Série C do campeonato

Neste domingo (7), o Santa Cruz cravou a volta para a Série C. O alívio da torcida veio aos 36 minutos do segundo tempo da partida contra o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte. Para os jogadores a sensação é de dever cumprido.



"A pressão foi gigantesca. Um clube desse tamanho, dessa grandeza, não podia estar passando pela situação que estava. Dez anos sem conseguir conquistar o acesso. Hoje a gente conseguiu uma conquista. É só o começo de uma reconstrução e a gente sabe disso", contou o meio-campista.





Com um pensamento alinhado com as expectativas da torcida, Gabriel Galhardo avalia que o lugar do time tricolor é no topo do Campeonato Brasileiro.

"A Série C não é o lugar do Santa. A Série A que é o lugar dele. A gente sabe que precisa subir degrau por degrau e hoje a gente conseguiu escalar um grande degrau. Estamos muito feliz por isso, batalhamos muito, lutamos muito. Fomos muito resilientes ao longo desse tempo e hoje a gente foi coroado com esse grande acesso", vibrou o volante.

