Jogos de Inverno Após acidente feio e quatro cirurgias, esquiadora volta aos EUA ainda sem conseguir andar Lindsey Vonn ainda passará por pelo menos mais um procedimento na perna esquerda fraturada

Uma semana nos hospital na Itália, quatro cirurgias e, finalmente, a volta para casa. Lindsey Vonn segue cumprindo os lentos passos do tratamento após uma queda feia que culminou numa fratura na tíbia (osso da perna) esquerda durante a competição de esqui alpino downhill nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina-2026.



Na segunda-feira (16), ela anunciou que voltou aos Estados Unidos. O transporte precisou ser feito de forma especial, já que a atleta ainda não pode levantar e andar. A previsão é que Vonn, de 41 anos, passe por mais uma cirurgia em solo americano.

"Não levanto há uma semana, estou imobilizada numa cama de hospital desde a prova.

Mesmo que eu ainda não consiga ficar de pé, estar em casa é ótimo. Muito obrigado a todos na Itália por cuidarem tão bem de mim", comentou a atleta no Twitter.

Um dos grandes nomes dos Jogos de Inverno nos Estados Unidos, Lindsey voltava a competir depois de seis anos de aposentadoria. Nove dias antes da competição, ela já havia sofrido uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mas decidiu competir mesmo assim.

Lindsey Vonn tem um ouro no downhill de Vancouver-2010, competição em que também foi bronze no super-G. Oito anos depois, em Pyeongchang, ficou com o bronze no downhill.

