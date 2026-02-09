Após acordo, FFU garante igualdade de cotas para clubes da Série B

A- A+

Leia também

• FPF divulga horários, locais e datas dos confrontos pelas semifinais do Campeonato Pernambucano

• Náutico e Sport se posicionam contra alteração de data da semifinal do Pernambucano

A Forte Futebol União (FFU) e os clubes da Série B do Brasileiro chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (9), sobre os valores que serão pagos pelos direitos de transmissão da competição. Após encontro virtual entre dirigentes da liga e representantes de 18 clubes, ficou definido que cada equipe vai receber R$ 15,5 milhões.

Do total, R$ 600 mil serão retidos para bancar a produção das partidas. Assim, cada clube vai ter direito a R$ 14,9 milhões líquidos. Entre os beneficiados está o Sport.

A quantia se aproxima do que Náutico e São Bernardo irão receber. As duas equipes venderam os seus direitos de maneira independente nos últimos dias. Os jogos dos dois times na condição de mandante serão transmitidos nas plataformas do Grupo Globo.

Nesta segunda-feira ainda ficou definido que as despesas com viagens serão custeadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, os clubes terão que cumprir as normas do Programa de Apoio à Reestruturação Financeira de Clubes da Série B, criando pela entidade. Uma das principais medidas é manter os salários em dia.

Participam da FFU na Série B os seguintes times: América/MG, Athletic, Atlético/GO, Avaí, Botafogo/SP, Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Londrina, Novorizontino, Operário, Ponte Preta, Sport e Vila Nova.

Veja também