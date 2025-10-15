Qua, 15 de Outubro

Sport

Após acordo, Sport informa rescisão de contrato de Renzo

Jogador de 23 anos estava no clube desde 2020

Renzo, zagueiro revelado pelo SportRenzo, zagueiro revelado pelo Sport - Foto: Rafael Bandeira/SCR

O Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira (15), que rescindiu o contrato do zagueiro Renzo, jogador de 23 anos revelado pelo clube. De acordo com o Leão, o término do vínculo se deu em comum acordo entre as partes. 

O atleta chegou ao Rubro-negro em 2020, à época para defender a equipe sub-20. No ano seguinte, estreou no profissional, onde acumulou 18 jogos durante sua passagem. 

Nesta temporada, o defensor foi utilizado em apenas duas oportunidades. Ambas durante a disputa do Campeonato Pernambucano, nas vitórias sobre Central e Jaguar, respectivamente, ainda em janeiro. 

Desde então, Renzo chegou a ser relacionado para outros compromissos do Estadual, da Copa do Nordeste e até mesmo do Brasileirão, mas não entrou em campo. 

