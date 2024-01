A- A+

SANTA CRUZ Após adeus à chance de classificar para Copa do NE, goleiro do Santa Cruz diz estar sofrendo ameaças Arqueiro cita, entre xingamentos, ameaças contra sua vida; relato foi postado nas redes sociais

Depois de ter sofrido eliminação na pré-Copa do Nordeste e, por consequência, perder a chance de contar com o Regional no curto calendário para a temporada de 2024, o Santa Cruz vem enfrentando bastidores de críticas. Mas também de ações criminosas, segundo o goleiro André Luiz, de 27 anos.

O arqueiro, apontado como um dos principais "culpados" pela derrota pernambucana diante do Altos-PI na marca penal, no último domingo (7), foi até as suas redes sociais, na tarde desta terça-feira (9), para desabafar sobre a série de ameaças que está recebendo.

Em um trecho, o profissional revela que chegou a sofrer, inclusive, ameaças contra a sua vida.

"Você pode ter tido o melhor ano de sua vida, cheio de conquistas e realizações que te levaram até onde você está hoje, mas nada mais importa aos olhos humanos. Você já não presta mais, você é um lixo, você recebe ameaças contra sua vida, ameaças na rua e já não merece mais estar onde você está. Essa é a vida de jogador que muitos não sabem...", compartilha.

Mais à frente, o goleiro cita que o mesmo está acontecendo com pessoas da sua família. "O pior de tudo é você olhar para as pessoas que você mais ama e ver a dor nos olhos por você estar nessa situação; ver que eles queriam estar no seu lugar para tomar as suas dores. Essas pessoas, que não têm nada a ver com a situação, são xingadas, magoadas, humilhadas, e, com isso, você começa a ter sentimentos que nunca imaginou ter", afirma.

"Às vezes a sua vida vira de ponta cabeça. Uma hora você está vivendo o seu melhor momento e no outro, você é o pior profisisonal que existiu. Planejamos em nossa mente algumas situações que possam ocorrer, criamos uma energia positiva, imaginamos o melhor cenário para o jogo, as melhores defesas, as melhores decisões, só que às vezes nada do que você imaginou se realiza. Todos os dias treino em alta intensidade, todo trabalho feito durante os dias de preparação, todo suor derramado, todo empenho e abdicações, todo sofrimento, toda entrega, toda ralação... mesmo com tudo isso alinhado, você é 'pego' por um segundo e seu mundo vira de cabeça para baixo. Esa é a vida de goleiro. Tudo o que você conquistou... nada mais importa, todo trabalho... nada mais importa. Você pode ter tido o melhor ano de sua vida, cheio de conquistas e realizações que te levaram até onde você está hoje, mas nada mais importa aos olhos humanos. Você já não presta mais, você é um lixo, você recebe ameaças contra sua vida, ameaças na rua e já não merece mais estar onde você está. Essa é a vida de jogador que muitos não sabem, elogios e críticas. O pior de tudo é você olhar para as pessoas que você mais ama e ver a dor nos olhos por você estar nessa situação; ver que eles queriam estar no seu lugar para tomar as suas dores. Essas pessoas, que não têm nada a ver com a situação, são xingadas, magoadas, humilhadas, e, com isso, você começa a ter sentimentos que nunca imaginou ter, sentimentos que só jogadores, atletas que precisam dar respostas e resultados, sentem. Noites sem dormir, questionamentos, pensamentos... por que eu? Por que agora? Mesmo sabendo que é falha normal, que o erro é humano, infelizmente essas perguntas vêm. Mas eu creio em um Deus maravilhoso que tem um propósito para tudo, creio no Deus do milagre, aquele que é fiel com os seus, aquele que não desampara o justo. Quando estamos bem, confiamos no senhor de todo nosso coração, quando estamos passando por algo ruim, devemos confiar e descansar nele, assim faremos. Erguer a cabeça, dar o melhor todos os dias e trabalhar, não há mais nada que possa ser feito a não ser trabalhar", escreveu o goleiro, antes de compartilhar uma leitura religiosa.

