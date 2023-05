Após afastamento no América-MG, Mancini pede "pena severa" a atletas ligados à fraude de resultados

A- A+

O América-MG foi um dos clubes que tiveram jogadores citados nas investigações do Ministério Público de Goiás sobre o escândalo de manipulação de partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado. Neste caso, o lateral-direito Nino Paraíba foi um dos citados e acabou afastado pelo Coelho. Após a partida contra o Bragantino, nesta quarta-feira (10), o técnico Vagner Mancini falou sobre o assunto e pediu pena severa caso sejam confirmadas as acusações.

Nino não foi denunciado pelo MP na segunda fase da operação Penalidade Máxima, que investiga partidas das séries A e B do Brasileiro de 2022 e de Estaduais deste ano. Até o momento, apenas sete jogadores se tornaram réus no processo, ao lado de nove integrantes da organização criminosa. Outros quatro jogadores fizeram acordo com a Justiça, se tornaram testemunhas do caso e não foram indiciados.

"Isso afeta não só o futebol, mas sociedade de uma forma geral. Temos que enxergar dessa forma. É um desvio dentro da nossa sociedade. Isso acaba afetando o futebol. A partir do momento que isso vem a tona, muita gente começa a julgar. Temos que ter calma e saber aquilo que aconteceu. Para que todos possam ter o direito de se defender. Quem ficar comprovado, porque tem gente que já está comprovado, tem que tomar uma severa pena."

"Tem que se perguntar qual o sentido da vida, da ética, da lealdade... Tem muita cosia envolvida. Dentro do América, rapidamente fizemos uma gestão de crise. Uma equipe tentou solucionar isso. Tem algumas pessoas que já estão direcionadas para isso. Tivemos o presidente Salum para isso e ele tomou à frente. Estamos tentando conduzir de uma maneira leal. Já temos uma comprovação e alguns nomes citados assim como outras equipes. Nós lamentamos muito. Vale uma reflexão diante de tudo."

No processo, há um diálogo entre os apostadores. Um deles envia um print de uma conversa com um contato identificado com o nome de Nino Paraíba, questionando se já havia falhado em algum acordo.

"Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?", teria dito o atleta.

Em outro diálogo, Nino teria cobrado o pagamento de um acordo feito antes após o apostador fazer uma oferta. A aposta seria relacionada ao jogo contra o Cuiabá, em 16 de outubro de 2022, que terminou empatado em 1 a 1. Naquela partida, Nino levou um cartão amarelo aos 10 minutos do segundo tempo.

"Dá para aumentar de 60 mil para uns 75 mil, irmão", teria dito o apostador.

"Primeiro [vamos] acertar o que falta?", respondeu o contato identificado como Nino.

