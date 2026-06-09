Após alerta por cobras, Suíça vê incêndio ameaçar concentração antes da estreia na Copa
A situação foi controlada após uma mudança na direção dos ventos e o trabalho das equipes de emergência locais
A poucos dias de entrar em campo pela Copa do Mundo de 2026, a seleção da Suíça enfrentou uma situação incomum fora das quatro linhas. Um incêndio florestal registrado na região de San Diego, na Califórnia, chegou a gerar preocupação na delegação e colocou em dúvida a programação da equipe durante parte da última segunda-feira.
De acordo com representantes da federação suíça, houve a possibilidade de mudanças nos planos da seleção em razão do avanço das chamas nas proximidades da área onde jogadores e comissão técnica estão instalados. A situação, porém, foi controlada após uma mudança na direção dos ventos e o trabalho das equipes de emergência locais.
O fogo atingiu uma área da região de Sorrento Valley e mobilizou bombeiros ao longo do dia. Em determinado momento, a ocorrência ficou relativamente próxima da base utilizada pelos suíços durante o Mundial, aumentando o nível de atenção da delegação.
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Com a situação estabilizada, a equipe manteve sua programação e não precisou deixar o hotel nem alterar os treinamentos previstos para a preparação da estreia na competição.
O episódio ocorre poucos dias depois de outra preocupação envolvendo a seleção europeia. Durante os primeiros treinos nos Estados Unidos, a delegação chamou atenção para a presença frequente de cobras em áreas próximas ao centro de treinamento, embora nenhum incidente tenha sido registrado.
A Suíça integra o Grupo B da Copa do Mundo e fará sua estreia diante do Catar. A equipe também terá pela frente Bósnia e Canadá na fase de grupos.