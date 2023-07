Após alta de Bronny, LeBron James volta a treinar, ao lado do outro filho

A- A+

Após passar por um susto com o filho "Bronny", Lebron James voltou a treinar nesta sexta-feira (28). Em suas redes sociais, o astro da NBA compartilhou um registro no qual acompanha o filho do meio, Bryce, acompanhado da legenda: "É meu trabalho permanecer sempre forte e mostrar a eles o projeto, independentemente do resultado!". Bronny recebeu alta nesta quinta após se recuperar de uma parada cardíaca que o deixou internado desde segunda.

Ainda nesta segunda, Lebron faria nova publicação em seu Instagram, compartilhando um trecho de um rap: "Você pode fazer algo por mim? Você pode bater um Lil'Rich Flex para mim?".

"Em casa descansando"

LeBron Raymone James Jr., o "Bronny" James, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira após se recuperar de uma parada cardíaca que o deixou internado desde segunda.

Segundo boletim de alta, o jogador de basquete universitário já está em casa descansando. Ele passou quatro dias no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Bronny chegou ao hospital "consciente, neurologicamente intacto e estável".

"Graças à rápida e efetiva resposta da equipe médica da USC, Bronny James foi atendido com sucesso após a uma parada cardíaca repentina. Ele chegou ao Cedars-Sinai Medical Center totalmente consciente, neurologicamente intacto e estável. O Sr. James foi tratado prontamente por uma equipe altamente treinada e recebeu alta. Está em casa descansando. Enquanto seu trabalho de recuperação continua, seguimos esperançosos por seu progresso e encorajados pela sua resposta, resiliência e apoio da família e da comunidade", diz o boletim, na íntegra.

Na última segunda, no , Bronny treinava com o time de basquete da USC (Universidade do Sul da Califórnia), pela qual atua, no USC’s Galen Center, quando caiu desacordado . Equipes de emergência foram acionadas às 9h26. Ele chegou a ser levado à UTI. Nos últimos dias, Bronny passou por exames que tentavam detectar o que levou ao problema cardíaco.

O jogador de 18 anos e 1,91m é um dos nomes cotados para o Draft de 2024, a seleção de novos jogadores da NBA. Em mais de uma oportunidade, LeBron James já declarou vontade de atuar ao lado do filho. O futuro de Bronny no basquete permanece uma incógnita no momento.

Nesta quinta, LeBron se manifestou pela primeira vez sobre o assunto: "Quero agradecer às inúmeras pessoas que direcionaram amor e orações à minha família. Nós sentimos vocês e fico muito grato. Todos estão bem. Temos nossa família reunida, segura e saudável, e sentimos o amor de vocês. Falaremos mais quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto seu apoio significou para todos nós!", escreveu, no Twitter.

Veja também

Futebol Pipico é anunciado como reforço do Botafogo-PB