Após ameaças de desistência por crise financeira, Salgueiro confirma participação no Pernambucano

A diretoria do Salgueiro confirmou a participação no Campeonato Pernambucano de 2024 nesta segunda-feira (11). Agora, o clube iniciará as contratações para disputar o Estadual no próximo ano. A informação foi apurada pela Folha de Pernambuco com o presidente da equipe, José Guilherme.

Após ameaçar desistir da competição devido às crises financeiras, José Guilherme afirmou que a Prefeitura garantiu o patrocínio à equipe, auxiliando nos custos do campeonato. O clube vai buscar parcerias, também, com empresas privadas.

Essa não é a primeira vez que as condições financeiras atrapalham o desenvolvimento da instituição. Campeão estadual em 2020, o Salgueiro teve a oportunidade de jogar a Série D em 2021, mas desistiu por falta de verba. O cenário se repetiu em 2022.

Com a confirmação da participação do Carcará, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deverá divulgar a tabela detalhada do campeonato ainda nesta segunda-feira, após ajustes junto aos órgãos de segurança pública.

