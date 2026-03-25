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SURFE

Após anunciar parceria, Adriano de Souza e Gabriel Medina posam pela primeira vez juntos: "Vambora"

"Mineirinho" é o novo treinador para temporada 2026 da WSL

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O tricampeão terá Adriano de Souza, o Mineiro, como treinadorO tricampeão terá Adriano de Souza, o Mineiro, como treinador - Foto: Reprodução/ Instagram

Após ficar mais de um ano fora das competições por conta de uma lesão no ombro esquerdo, Gabriel Medina voltará ao circuito mundial de surfe com uma nova vertente. O tricampeão terá Adriano de Souza, o Mineiro, como treinador. Após a confirmação da parceria, a dupla posou junto nesta quarta-feira e celebrou: "Vambora".

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A informação foi divulgada inicialmente pela revista Stab e confirmada pelo GLOBO. A relação entre os dois vem de longa data. Quando conquistou o inédito título mundial de 2015 na última e decisiva etapa de Pipeline, no Havaí, Mineiro contou com a ajuda justamente de Medina, que eliminou o australiano Mick Fanning na semifinal e perdeu para o compatriota na decisão. No ano anterior, o então surfista de 20 anos havia se tornado o primeiro brasileiro a ser campeão mundial.

— Gabriel foi um divisor de águas para o surfe brasileiro. Quando se tornou campeão mundial, quebrou uma barreira que nenhum brasileiro havia superado. Abriu esse caminho e deixou espaço para que outros chegassem. Eu estava lá antes dele, mas a história do surfe é feita de barreiras a serem ultrapassadas, e aquela foi, sem dúvida, a maior. Ele foi o primeiro e acabou inspirando todos os que vieram depois, sendo referência até hoje — destacou Mineiro ao GLOBO.

Recentemente, Mineiro esteve em Maresias-SP para participar da pré-temporada de Medina, que foi treinado pelo australiano Andy King até 2024. Agora, os campeões mundiais já se encontram em Bells Beach, na Austrália, onde acontecerá a primeira etapa desta temporada, com a janela do evento abrindo em 1º de abril. Antes da nova parceria, o ex-surfista já treinava Miguel Pupo na elite.

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