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SURFE Após anunciar parceria, Adriano de Souza e Gabriel Medina posam pela primeira vez juntos: "Vambora" "Mineirinho" é o novo treinador para temporada 2026 da WSL

Após ficar mais de um ano fora das competições por conta de uma lesão no ombro esquerdo, Gabriel Medina voltará ao circuito mundial de surfe com uma nova vertente. O tricampeão terá Adriano de Souza, o Mineiro, como treinador. Após a confirmação da parceria, a dupla posou junto nesta quarta-feira e celebrou: "Vambora".

A informação foi divulgada inicialmente pela revista Stab e confirmada pelo GLOBO. A relação entre os dois vem de longa data. Quando conquistou o inédito título mundial de 2015 na última e decisiva etapa de Pipeline, no Havaí, Mineiro contou com a ajuda justamente de Medina, que eliminou o australiano Mick Fanning na semifinal e perdeu para o compatriota na decisão. No ano anterior, o então surfista de 20 anos havia se tornado o primeiro brasileiro a ser campeão mundial.

— Gabriel foi um divisor de águas para o surfe brasileiro. Quando se tornou campeão mundial, quebrou uma barreira que nenhum brasileiro havia superado. Abriu esse caminho e deixou espaço para que outros chegassem. Eu estava lá antes dele, mas a história do surfe é feita de barreiras a serem ultrapassadas, e aquela foi, sem dúvida, a maior. Ele foi o primeiro e acabou inspirando todos os que vieram depois, sendo referência até hoje — destacou Mineiro ao GLOBO.

Recentemente, Mineiro esteve em Maresias-SP para participar da pré-temporada de Medina, que foi treinado pelo australiano Andy King até 2024. Agora, os campeões mundiais já se encontram em Bells Beach, na Austrália, onde acontecerá a primeira etapa desta temporada, com a janela do evento abrindo em 1º de abril. Antes da nova parceria, o ex-surfista já treinava Miguel Pupo na elite.

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