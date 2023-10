Contra Juventude, Enderson não descarta mudanças no Sport: "Estamos observando"

A- A+

O empate do Sport com a Ponte Preta parece ter ligado um alerta na cabeça do técnico Enderson Moreira. Depois de ver o time sofrer três gols em um intervalo de 11 minutos, após atuação dispersa no primeiro tempo, o treinador acompanhou uma melhora na produtividade da equipe, graças a quem foi acionado no decorrer do confronto. O resultado fez o Leão perder uma boa oportunidade de dar um importante passo rumo à Série A, além de encurtar para um ponto a distância para o líder Vitória. Fato que pode fazer o comandante leonino repensar a formação inicial nesta reta final de Série B.

“Tudo é possível. No futebol não tem verdade que dure uma temporada toda. Estamos observando, é um tipo de formação que aconteceu no segundo tempo e que já tínhamos treinado na quarta. É uma situação diferente, de colocar meia como volante se estivéssemos perdendo o jogo", detalhou.

"A gente testou o Fabrício, um jogador com um perfil bom, qualificado tecnicamente. Estamos observando, ele ficou um tempo parado, não voltou no mesmo nível, mas temos não só uma terceira opção no ataque, acho que uma quarta também de jogadores que podem aparecer na sequência", completou.

Citado por Enderson, Fabrício Daniel entrou na vaga de Labandeira na volta do intervalo. O atacante sofreu e converteu o pênalti que culminou no segundo gol do Sport na partida. Inclusive, desobedecendo ordem do treinador, que pedira para Diego Souza ser o responsável pela cobrança. Na rodada passada, contra o Avaí, o camisa 97 também saiu do banco de reservas para contribuir com uma bola nas redes, no empate na Ressacada.

Outros que também contribuíram para a melhora ofensiva da equipe foram Diego Souza, Alan Ruiz e Edinho. O Embaixador da Ilha, aliás, teve duas boas oportunidades de marcar. Uma delas em belo lance de bicicleta. Edinho, por sua vez, parou no goleiro Caíque França, na reta final da partida, ao tentar chute de esquerda.

Assim, com a queda de rendimento de alguns nomes do time considerado titular e a boa produtividade de quem sai do banco, a tendência é que Enderson resolva fazer modificações nas próximas partidas. Até a próxima partida, o treinador terá a semana cheia para achar a melhor formação. O Sport volta a campo na segunda-feira (16), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.



"Será um jogo muito importante, se não o mais importante do campeonato. Eles estão no G4 junto com a gente, brigando por título também. Temos de buscar os pontos porque poderemos abrir uma vantagem enorme em cima deles. Vamos com atenção total para buscar os três pontos", afirmou o lateral Felipinho.

