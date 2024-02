A- A+

Segurança Após ataque ao ônibus do Fortaleza, delegações de times visitantes terão escolta reforçada A medida foi anunciada nesta sexta-feira (23) pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho após reunião do Grupo de Trabalho do Futebol

A reunião do Grupo de Trabalho do Futebol, organizado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, definiu nesta sexta-feira (23) novas medidas de segurança para as atividades esportivas no estado em decorrência do ataque ao ônibus do Fortaleza após o duelo contra o Sport. A. SDS-PE vai reforçar a escolta policial dos times visitantes e quer implementar câmeras de reconhecimento facial nos estádios.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e contou com a presença de secretários do Governo de Pernambuco, representantes de variados órgãos de segurança pública, todos os presidentes do Trio de Ferro, além do presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Foram mais de duas horas de reunião.

Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social, comentou sobre o caso que aconteceu envolvendo do Fortaleza.

"Tivemos um estudo do caso [ataque ao ônibus], o que ocorreu e quais seriam as medidas que poderíamos construir em grupo com os clubes e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Não podemos trabalhar com uma resposta para ontem, porque precisamos ter uma prova concreta. Tenham paciência, que vamos dar a resposta e ela será proporcional ao crime que foi cometido".

Sobre as medidas que serão tomadas para evitar novas cenas de terror como a passada pela comissão do Fortaleza, o secretário afirmou que terá uma mudança no protocolo de escolta para os times visitantes. Na ocasião da última quarta-feira (21), um efetivo de oito policiais fizeram a segurança do translado da Arena de Pernambuco ao hotel.

"Mudamos alguns protocolos. Nós nunca tivemos em Pernambuco um incidente contra uma delegação. Daqui para frente nós teremos um reforço na escolta dos times visitantes para que isso não volte a ocorrer. Não vou definir um número de policiais porque isso vai variar de acordo com análise de risco pela PM caso a caso", afirmou Alessandro Carvalho.

O representante da SDS-PE também falou sobre a implementação de câmeras de reconhecimento facial em parceria com os clubes. "Eu anunciei durante o Carnaval que as câmeras de reconhecimento facial seriam implementadas nos estádios. Isso foi construído hoje para que os clubes forneçam a logística dentro do estádio de internet, eletricidade e uma sala para a montagem dos equipamentos".

Enquanto ocorria a reunião do Grupo de Trabalho, Raquel Lyra recebeu, no Palácio do Campo das Princesas, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, para formalizar a adesão ao programa federal Mulher Viver sem Violência. A governadora voltou a falar do crime contra a delegação do Fortaleza.

"Banir os criminosos dos estádios é fundamental para permitir que esse local de celebração da paixão nacional possa ser um local de tranquilidade onde os torcedores de Pernambuco e suas famílias possam frequentar", disse Raquel.

Clássico dos Clássicos

Neste sábado (24), acontece nos Aflitos o clássico entre Náutico x Sport pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Após a reunião do Grupo de Trabalho do Futebol, o comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco- Ivanildo Torres-, acredita que será uma partida tranquila. "Acreditamos que esse jogo será tranquilo e que todas ações planejadas serão executadas.



Ataque ao ônibus do Fortaleza

A reunião do Grupo de Trabalho do Futebol aconteceu por conta do caso de violência que aconteceu nessa quarta-feira (21), após partida entre Sport e Fortaleza, na Arena de Pernambuco. Na ocasião, o ônibus do time cearense foi alvo de um atentado de uma uniformizada rubro-negra, que arremessou explosivos e pedras contra os veículos. Seis atletas ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados. Toda a delegação do Leão do Pici retornou na última quinta-feira (22) ao seu estado.

Veja também

Futebol STJD acata pedido de Procuradoria, e Sport terá que jogar sem apoio da torcida