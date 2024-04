A- A+

Futebol Após atentado, Sport e Fortaleza se reencontram na Copa do Nordeste Clubes se enfrentarão pela semifinal do torneio, novamente na Arena de Pernambuco

Que seja diferente do que foi há dois meses. Esse recado não é para o que aconteceu dentro de campo, mas sim para o que ocorreu fora. Se há algo unânime no reencontro entre Sport e Fortaleza, agora pela semifinal da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, é que o maior resultado estará em não repetir as imagens vistas no duelo pela primeira fase do torneio, no dia 21 de fevereiro, também em São Lourenço da Mata, quando o ônibus da delegação cearense foi atacado por vândalos de uma uniformizada dos rubro-negros.

O Fortaleza garantiu vaga na semifinal ao golear o Altos por 5x0, no Castelão. A partida única terá mando do Sport, que fez melhor campanha na primeira fase. Se o jogo terminar empatado, a decisão vai para as penalidades. Na primeira fase, as equipes empataram em 1x1.

Após a ação que deixou seis atletas do Fortaleza feridos, incluindo o lateral-esquerdo Escobar, com trauma cranioencefálico, a Polícia Civil de Pernambuco passou a investigar o caso.

As primeiras prisões ocorreram no dia 15 de março, com três homens detidos sob as acusações de tentativa de homicídio, associação criminosa, dano ao patrimônio e provocação de tumulto. Todos eram reincidentes, ou seja, já haviam participado de outros crimes. Um quarto suspeito foi preso no dia 19 do mês passado.

A Polícia Civil também identificou que o presidente e o vice-presidente da Torcida Jovem do Leão (TJL) foram os mandantes do ataque. A dupla foi presa de forma temporária por 30 dias.

No Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport inicialmente foi punido com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil.



Posteriormente, porém, o Sport teve a pena reduzida para quatro partidas. Os pernambucanos voltaram a ter torcida contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco - a Federação Cearense de Futebol (FCF) tentou manter o embate de portões fechados, mas o STJD não acatou o pedido. Em campo, o Leão ganhou por 2x1.

