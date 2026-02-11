A- A+

FUTEBOL Após Athletico, Boca Juniors também desiste de contratar atacante Cetré, do Estudiantes Segundo o jornal Olé, assim como no time brasileiro, atacante de 28 anos foi reprovado nos exames médicos na Argentina

Depois do Athletico desfazer o negócio por Cetré, do Estudiantes, foi a vez do Boca Juniors desistir da contratação do atacante de 28 anos. Segundo o jornal Olé, o jogador colombiano, que não passou nos exames médicos do time paranaense, também foi reprovado nos exames no clube argentino, que, por ora, congelou a negociação.

O Boca Juniors ainda não o descartou completamente a contratação de Cetré. Embora a situação tenha mudado drasticamente: o plano era que o jogador realizasse a segunda parte dos exames médicos nesta quarta-feira. Contudo, os Xeneizes estão em dúvida devido à situação médica do jogador.

O atacante, inclusive, já havia se despedido de seus companheiros no Estudiantes e ficou de fora da vitória sobre o Deportivo Riestra, na última segunda-feira. Por ora, se espera que o atacante se apresente na quarta-feira para retomar os treinos no seu clube.





Esta é a segunda transferência de Cetré que pode fracassar em duas semanas. No início do mês, o Athletico anunciou o fim das negociações depois que ele apresentou problemas nos exames cardiológicos, além de um problema no joelho. Em 2018, o atacante sofreu uma lesão séria no joelho, quando estava no Santos Laguna, do México.

O Furacão havia chegado a um acordo com o Estudiantes por cerca de R$ 31 milhões, porém recuou depois que avaliações médicas apontaram questões clínicas que geraram preocupação à diretoria. O atacante chegou em Curitiba com o status de contratação mais cara da história do Athletico, mas a negociação foi desfeita, o que abriu caminho para o Boca Juniors.

