Futebol Após ato criminoso contra ônibus do Fortaleza, Evandro defende volta de jogos com torcida única Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) está na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e disse que gostaria de ver a medida implantada em todo o País

Após a delegação do Fortaleza ser alvo de um ato criminoso por parte de membros de uma uniformizada do Sport, que apedrejaram o ônibus do clube cearense, ferindo atletas da equipe, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, voltou a defender a implantação de torcida única nos jogos.

“Eu acho que essa medida (jogos com torcida única) seria boa, mas a Confederação Brasileira de Futebol é contrária, assim como, acho eu, as demais federações”, destacou o presidente. Evandro é defensor de uma medida mais “enérgica”, com as partidas do País inteiro adotando a proibição de torcida visitante.

No início do ano, Evandro chegou a solicitar torcida única nos clássicos de Pernambuco, após confusão envolvendo torcedores de Sport e Santa Cruz, na Região Metropolitana do Recife. O Trio de Ferro da Capital se juntou e acionou o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE), conseguindo a liberação para ambas torcidas.

STJD se pronuncia

Em nota, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se pronunciou sobre o assunto. Confira abaixo.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol vem a público informar que tomou conhecimento do episódio de violência contra o ônibus do Fortaleza na noite desta quarta, 21 de fevereiro, após o empate com o Sport, pela Copa do Nordeste. Por se tratar de infração ocorrida fora do estádio, o Tribunal do Futebol destaca que a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Cumpre destacar ainda que, caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, a Procuradoria analisará possíveis medidas contra as torcidas identificadas.

O STJD lamenta que episódios como esse ainda aconteçam no futebol brasileiro e reafirma o compromisso de trabalhar por um futebol mais justo e sem violência.

