Após atraso em embarque, Júlio será multado pelo Náutico

Por conta do atraso no embarque da delegação do Náutico para Aracaju, antes do jogo contra o Confiança, na última segunda, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Júlio receberá uma multa da diretoria do clube. O valor, no entanto, ainda será definido. Por conta do ato, o atleta perdeu a viagem e desfalcou a equipe no confronto. Ele seria titular na vaga de Jael, que estava suspenso.

O clube, no entanto, decidiu reintegrar o atleta junto ao elenco que treina em preparação para o jogo contra o Botafogo-PB, segunda (19), no Almeidão. O que ainda não está definido é se o atleta será relacionado pelo técnico Fernando Marchiori.





Mudanças na equipe



O Náutico terá que mudar o sistema defensivo para a partida contra o Botafogo-PB. Expulso no jogo passado diante do Confiança, no Batistão, o zagueiro Danilo Cardoso está fora.



O defensor de 26 anos foi titular nos últimos três jogos, fechando a zaga ao lado de Denilson e Rennan Siqueira. Com o trio, o Náutico ficou duas partidas sem sofrer gols, até que foi vazado no empate em 2x2 com os sergipanos.



Na ausência de Danilo, o técnico Fernando Marchiori deve acionar Odivan. Em contrapartida, o Náutico terá a volta do volante Jean Mangabeira e do atacante Jael. Ambos cumpriram suspensão automática na rodada anterior.

