Após atrasos por chuva, Bia Haddad estreia com boa vitória em Charleston

A- A+

Após horas de atraso e seguidas mudanças de quadra, por causa da chuva, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. A tenista número 1 do Brasil superou a local Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com parciais de 6x2 e 7x5, em 1h40min de confronto.



A vitória assegurou a 13ª do ranking nas oitavas de final do torneio de nível WTA 500. A próxima adversária de Bia será a russa Veronika Kudermetova, 19ª do mundo, ainda nesta quinta-feira (4). Quinta cabeça de chave, a brasileira poderá cruzar com a grega Maria Sakkari, terceira pré-classificada, se confirmar o favoritismo nas oitavas.

Leia também • Em período de instabilidade, a tenista Bia Haddad perde quarto torneio seguido nas primeiras rodadas • Open de Tênis RTC começa nesta quinta (4); confira como se inscrever

Na madrugada desta quinta (4), Bia dominou o primeiro set sem sobressaltos. Obteve duas quebras de saque e não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento. A situação foi totalmente diferente na segunda parcial. A brasileira passou a ter dificuldades em seu serviço e sofreu três quebras.



Dolehide, 47º do mundo, abriu 5/2 no placar e parecia levar o jogo para o terceiro e decisivo set. Bia, contudo, freou o ímpeto da rival. Com uma forte reação, com direito a dois "lobs" (golpes que encobrem a adversária na quadra), ela devolveu todas as quebras, abriu vantagem e fechar o duelo em seu primeiro match point.



A partida estava marcada inicialmente para ter início às 15 horas, pelo horário de Brasília. Mas a chuva atrapalhou a programação do torneio, que é disputado sobre o saibro. "Não é fácil esperar tanto. Às vezes você se prepara para jogar às 11h da manhã e só termina o jogo depois da meia-noite. Tive que me manter acordada e com energia. Mas isso faz parte de nossa vida, temos que nos adaptar a cada semana", comentou Bia, na entrevista concedida ainda em quadra, ao fim da partida. Na madrugada desta quinta (4), Bia dominou o primeiro set sem sobressaltos. Obteve duas quebras de saque e não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento. A situação foi totalmente diferente na segunda parcial. A brasileira passou a ter dificuldades em seu serviço e sofreu três quebras.Dolehide, 47º do mundo, abriu 5/2 no placar e parecia levar o jogo para o terceiro e decisivo set. Bia, contudo, freou o ímpeto da rival. Com uma forte reação, com direito a dois "lobs" (golpes que encobrem a adversária na quadra), ela devolveu todas as quebras, abriu vantagem e fechar o duelo em seu primeiro match point.A partida estava marcada inicialmente para ter início às 15 horas, pelo horário de Brasília. Mas a chuva atrapalhou a programação do torneio, que é disputado sobre o saibro. "Não é fácil esperar tanto. Às vezes você se prepara para jogar às 11h da manhã e só termina o jogo depois da meia-noite. Tive que me manter acordada e com energia. Mas isso faz parte de nossa vida, temos que nos adaptar a cada semana", comentou Bia, na entrevista concedida ainda em quadra, ao fim da partida.

Veja também

Caso Robinho Amigo de Robinho nega estupro, mas admite que vítima passou mal 'por causa da bebida'