Após avançar na Libertadores, River Plate garante vaga no Mundial de Clubes de 2025

O River Plate garantiu o seu lugar no Mundial de Clubes de 2025. A vaga foi assegurada com a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira (14). Com o triunfo, o time argentino somou pontos suficientes no ranking da Conmebol para se classificar para a primeira edição do torneio organizado pela Fifa.



A tradicional equipe de Buenos Aires alcançou os 80 pontos no ranking, sem poder ser alcançado pelos rivais. Assim, se juntou a Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que já estavam garantidos no Mundial por terem sido os últimos campeões da Copa Libertadores, entre 2021 e 2023.



A América do Sul conta com mais duas vagas para a edição inaugural do torneio remodelado pela Fifa. Uma delas virá pelo ranking e a outra será concedida ao futuro campeão da atual edição da Libertadores. Caso o vencedor do torneio seja uma das equipes já classificadas, caso do trio brasileiro e do River, a vaga será direcionada para o ranking da Conmebol.

Pelas regras, somente mais um time brasileiro poderia se classificar para o Mundial. Mas esta vaga só poderá ser conquistada através da Libertadores, por meio do título deste ano. A classificação via ranking conta com limites de vagas por países. E, neste caso, o Brasil já alcançou o limite.



O Mundial de Clubes de 2025 será disputado nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho. Ao todo, 32 clubes serão divididos em oito grupos de quatro times cada. Eles vão se enfrentar nesta fase em turno único, sendo que os dois melhores de cada chave avançarão às oitavas de final. O mata-mata será resolvido em jogo único.

