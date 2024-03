A- A+

Futebol Após bater recorde mundial, Jorge Jesus não garante permanência no Al-Hilal Treinador português tem contrato com o time saudita até o final de junho deste ano

Recordista de vitórias consecutivas no futebol mundial, Jorge Jesus e Al-Hilal podem não seguir o mesmo caminho a partir de julho deste ano. Depois garantir o 28º triunfo seguido ao bater o Al-Ittihad pela Champions League da Ásia, o técnico português declarou que não sabe se fica na equipe para a próxima temporada.

Logo após o apito final da partida contra o Al-Ittihad, Jorge Jesus fez questão de elogiar seus jogadores pelo recorde quebrado, e pela grande atuação contra um dos maiores rivais em um cenário de competição internacional.

— Uma grande vitória dos jogadores. Tenho um grupo fantástico, muito unido e com grande coração. Os resultados aparecem porque pensamos todos em nome do Al-Hilal. Batemos um grande rival, que acreditava que podia nos vencer, mas não conseguiu porque voltamos a ser muito fortes defensivamente - destacou o Mister.

Por fim, o ex-técnico do Flamengo desconversou sobre o futuro no comando do Al-Hilal. O treinador não garantiu a sua permanência para 2024/2025, e afirmou que está, primeiramente, focado na disputa nas competições restantes dessa temporada: Liga Saudita, Copa do Rei e a Champions League da Ásia.

— Não sei sobre o meu futuro. Tenho contrato com o Al-Hilal até final de junho. No futebol, tudo muda muito rapidamente. O que mais desejo agora é continuar a ganhar com o Al-Hilal. Focando na semifinal, também estamos posicionados no Campeonato Saudita. Depois veremos isso - finalizou.

Veja também

Política Aaron Rodgers, astro da NFL, pode ser candidato a vice-presidente dos Estados Unidos