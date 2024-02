A- A+

Náutico Após boa apresentação, Allan Aal vê Náutico no caminho certo: "margem para evoluir" Na vitória diante do Petrolina, Timbu foi superior ao adversário durante os 90 minutos

O placar foi pequeno, mas o volume de jogo mostrado pelo Náutico diante do Petrolina, na noite da última quarta-feira (31), deixou o técnico Allan Aal satisfeito. Em coletiva realizada depois da partida, o treinador enfatizou que a apresentação nos Aflitos foi a melhor do time na temporada, e disse que o time merecia sair de campo com um resultado maior.

"Foi nossa melhor apresentação, principalmente no primeiro tempo. Tivemos um volume para liquidar a partida, mas não conseguimos, faz parte. Nós não podemos perder a confiança. Falei para eles que ninguém erra porque quer, mas fico feliz pela quantidade de oportunidades criadas, pelo controle defensivo também", pontuou.

"Trabalhamos com um volume de intensidade grande no campo do adversário. É continuar nesta batida, nesta pegada. Temos margem para evoluir. Nossa apresentação merecia um placar melhor, mas saímos felizes. Não podemos confundir ambição com ganância", seguiu.

Apesar de elogiar a atuação da equipe, Allan Aal se mostrou incomodado pela falta de atenção dos jogadores em alguns lances que poderiam ter se tornado cruciais na partida. Principalmente no final, com chances cedidas ao Petrolina.

"Fiquei um pouco irritado no final pela falta de concentração em algumas tomadas de decisões, que deixamos de pensar coletivamente e pensamos individualmente. Cobrei eles e eles entenderam", comentou.

Com a vitória sobre o Petrolina, o Náutico chegou à liderança do Campeonato Pernambucano, com 14 pontos. Porém, para não sair do topo da tabela, o Timbu terá que torcer por um tropeço do Sport na noite desta quinta-feira (1º), no Lacerdão. Com 12 pontos, o Rubro-negro visita o Flamengo de Arcoverde.

