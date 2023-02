Após boa atuação diante do CRB, Vagner ganha elogios de técnico do Náutico

A- A+

O empate em 2x2 diante do CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, não foi um resultado a ser comemorado pelo Náutico. Principalmente pela circunstância do jogo, ao tomar um gol perto do fim. Ainda assim, há um atleta que saiu com o saldo positivo: o goleiro Vagner. Com boas defesas, o camisa 1 recebeu elogios do técnico Dado Cavalcanti.



“Houve um grande preconceito no julgamento da contratação de Vagner. Para mim, não é uma surpresa vê-lo atuando bem. Lógico que estamos sujeitos a erros. Tem jogos que vai errar, faz parte do profissional, mas marcaram um ‘x’ no pé dele de uma forma absurda. Inventaram histórias absurdas. Lógico que ele tem algumas avarias de cirurgias recorrentes no joelho, mas ele jogou pela Chapecoense. Eu enfrentei Vagner lá. Tenho vários amigos no clube e conversei com eles antes de me certificar que ele estava clinicamente bem para exercer a função”, afirmou.



O goleiro chegou a ser bastante questionado após ter a contratação divulgada pelo Náutico, além de iniciar a temporada com algumas exibições que foram criticadas por parte da torcida. Nos últimos jogos, porém, o camisa 1 vem se destacando.





“A forma que conduziram externamente a contratação dele foi absurda. Ele está contribuindo demais. Fico feliz. Ele é um baita de um profissional, agrega demais no vestiário. É um dos líderes da equipe, que tecnicamente está sendo protagonista. Nunca esperamos que um goleiro nosso seja protagonista, mas é bom ter um cara lá atrás que segura a peteca”, apontou.

