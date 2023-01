A- A+

Base Após campanha do Sport na Copinha, Enderson prega calma para utilização dos meninos no profissional Vários garotos conseguiram se destacar com boas atuações na Copa São Paulo

Com a campanha de destaque feita pelo Sport na Copa São Paulo que levou o Leão pela terceira vez às quartas de final é natural a cobrança da torcida pela utilização dos meninos no profissional. Na entrevista coletiva após a vitória contra o ABC, no último sábado (21), o técnico Enderson Moreira pregou calma para usar os atletas no momento certo com o objetivo de não queimar os jogadores.

"Copa São Paulo e profissional são competições completamente diferentes. A gente colocar um menino com 20 minutos e ele não reproduzir o que pode, vamos matar a possibilidade de ter um jogador promissor. É uma arte lançar jogador. Quantos jogadores que eram prováveis talentos dentro do Sport foram queimados rapidamente e não puderam mais jogar aqui".

Enderson lembrou da sua trajetória como treinador nas categorias de base. Ele foi campeão da Copa São Paulo em 2007, com a equipe do Cruzeiro. "Os jogadores que foram campeões comigo, dois ou três conseguiram no momento ter algum espaço no profissional. Os outros precisaram esperar um pouco mais para ganhar a oportunidade, alguns em outros clubes".

Os jogadores daquela trajetória que mais vingaram no profissional foram o goleiro Rafael, que estava no Cruzeiro até 2020 mas após passagem pelo rival Atlético-MG chegou ao São Paulo na atual temporada. O outro é o zagueiro Maicon, que tem passagens por Porto, São Paulo e está na segunda temporada no Santos

Do elenco leonino que participou da Copinha, seis jogadores já estavam integrados ao profissional desde a pré-temporada, que iniciou em dezembro. O goleiro Paulo Vitor, o lateral-direito Deyvson, o zagueiro Marcelo Ajul, o volante Lucas André, o meia Juan Xavier e o atacante Riquelmy.

"A gente tem o maior carinho por esses meninos, alguns deles já estavam com a gente. Eles vão ter a oportunidade quando estiverem prontos para participar".

Antes da partida contra o ABC, parte do elenco e comissão técnica que disputou a Copinha foi até o gramado da Ilha do Retiro e foi ovacionada pela torcida.

Depois da campanha histórica na Copinha, #LeõesDaBase foram ovacionadas pela torcida aqui na Ilha do Retiro. Vocês representaram demais, rubro-negros! pic.twitter.com/5L2k9S8PCh — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 21, 2023

