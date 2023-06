A- A+

Tênis Após campanha histórica em Roland Garros, Bia Haddad entra no Top 10 da WTA; veja ranking Em Paris, brasileira foi eliminada na semifinal para a número 1 do mundo, Iga Swiatek

Depois de fazer história em Roland Garros, ao se tornar a primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam desde o US Open de 1968, com Maria Esther Bueno, Bia Haddad entrou pela primeira vez no Top 10 do ranking da WTA nesta segunda-feira (12), na décima posição.

Bia também é a primeira brasileira a se colocar entre as dez melhores tenistas do mundo desde que a classificação do circuito feminino foi introduzida, em 1975.

A tenista de 27 anos somou 1.105 pontos na temporada de saibro, após ter chegado às quartas de final do WTA 500 de Stuttgart e do WTA 1000 de Roma, ambos disputados em maio.

Em Paris, Bia Haddad foi eliminada pela polonesa Iga Swiatek, que conquistou seu terceiro título em Roland Garros, o quarto Grand Slam da carreira, e segue como número 1 do mundo.

Swiatek, de 22 anos, lidera o ranking da WTA com quase 5 mil pontos de vantagem sobre a bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda colocada.

A tcheca Karolina Muchova, que passou por Sabalenka nas semifinais e foi vice-campeã em Paris, ganhou 27 posições e agora é número 16 do mundo.

Por sua vez, a cazaque Elena Kybakina subiu para a terceira posição, a melhor classificação de sua carreira. A francesa Caroline Garcia (4ª) e a americana Jessica Pegula (5ª) fecham o Top 5.

Ranking da WTA desta segunda-feira, 12 de junho:

1. Iga Swiatek (POL) 8940 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8012

3. Elena Rybakina (CAZ) 5090 (+1)

4. Caroline Garcia (FRA) 5025 (+1)

5. Jessica Pegula (EUA) 4905 (-2)

6. Ons Jabeur (TUN) 3961 (+1)

7. Cori Gauff (EUA) 3435 (-1)

8. Maria Sakkari (GRE) 3272

9. Petra Kvitova (CZE) 3102 (+1)

10. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2910 (+4)

11. Daria Kasatkina (RUS) 2735 (-2)

12. Barbora Krejcikova (CZE) 2680 (+1)

13. Belinda Bencic (SUI) 2630 (-1)

14. Veronika Kudermetova (RUS) 2520 (-3)

15. Liudmila Samsonova (RUS) 2296

16. Karolina Muchova (CZE) 2295 (+27)

17. Jelena Ostapenko (LAT) 2130

18. Karolina Pliskova (CZE) 2100 (-2)

19. Victoria Azarenka (BLR) 1967 (-1)

20. Donna Vekic (CRO) 1773 (+2)

