basquete Após câncer e lesão, Nikola Topić estreia na NBA pelo Thunder Sérvio, 12ª escolha do Draft de 2024, marcou dois pontos na derrota para o Milwaukee Bucks e foi ovacionado pelo público

O armador sérvio Nikola Topić fez finalmente sua estreia na NBA pelo Oklahoma City Thunder, encerrando um período marcado por lesão grave no joelho e diagnóstico de câncer nos testículos.

Selecionado na 12ª posição do Draft de 2024, Topić entrou em quadra no fim do primeiro período contra o Milwaukee Bucks e foi recebido com forte aplauso da torcida. No início do segundo quarto, marcou seus primeiros — e únicos — pontos na partida, com arremesso próximo à linha do lance livre.

Os Thunder acabaram derrotados por 110 a 93, e o armador terminou com dois pontos, um rebote e uma assistência.





A estreia tardia foi resultado de uma sequência de contratempos. Antes mesmo do Draft, Topić sofreu uma lesão no joelho que o tirou de toda a temporada passada. Já na pré-temporada atual, recebeu diagnóstico de câncer, passou por cirurgia em outubro e realizou sessões de quimioterapia antes de retomar o processo de recuperação física.

Na semana anterior à estreia na NBA, o sérvio já havia dado sinais positivos ao atuar pelo Oklahoma City Blue, equipe afiliada do Thunder na G League. Em 16 minutos, registrou sete pontos e sete assistências na vitória por 137 a 135 sobre o Sioux Falls Skyforce, após prorrogação.

