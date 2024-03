A- A+

Reforços Após carimbar vaga na final, Náutico deve anunciar quatro contratações nesta segunda (18) Reforços chegariam para disputar a Copa do Nordeste e a Série C

Um dia após garantir presença na decisão do Pernambucano, o Náutico está prestes a anunciar a contratação de quatro jogadores. A informação foi confirmada pelo Diretor do Departamento de Futebol do clube, Thiago Dias, que disse que os anúncios devem ser realizados ainda nesta segunda-feira (18).

As contratações chegariam para reforçar o Timbu para a disputa da Série C e do restante da Copa do Nordeste. À reportagem, o dirigente alvirrubro não quis revelar os nomes dos novos reforços. Contudo, de acordo com o GE, as caras novas seriam o atacante Cleo Silva, de 34 anos, o volante Sousa, de 29 anos, ambos estavam defendo o Santo André, além do meia Thiago Lopes, de 27 anos, que pertencia ao Sport e estava emprestado ao Vitória na última temporada, onde conquistou o acesso e o título da Série B.

Já segundo o portal NE 45, o outro reforço seria o atacante Gustavo Maia, de 23 anos. O jogador tem passagens pelas categorias de base do Barcelona e do Valência, na Espanha, além da Seleção Brasileira. No Brasil, Gustavo já passou por São Paulo e Internacional. Em 2023, o jogador estava no Vila Nova.

Veja também

