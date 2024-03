Após cenas de violência, Náutico anuncia que irá rescindir contrato com empresa de segurança

A- A+

Mais cenas de violência no futebol em Pernambuco. Desta vez, o episódio aconteceu nos Aflitos, neste domingo (24), após o empate em 1 a 1 entre Náutico e CRB pela Copa do Nordeste.



O fato aconteceu na própria sede do clube e foi protagonizado por seguranças contratados e torcedores. Por meio de nota, assinada pelo Presidente Alvirrubro, Bruno Becker, o Náutico classificou a atitude da segurança privada como "inaceitável" e disse que irá rescindir o contrato da empresa.

No comunicado, o Náutico repudiou as cenas de violência e a conduta adotada pela segurança privada. Além disso, o clube também questionou o papel dos seguranças, que seria de assegurar o bem-estar de todos os presentes, e não de agredir quem quer que seja.

Por último, o clube classificou o episódio como lamentável e comunicou que irá rescindir contrato com a empresa de segurança envolvida no episódio.

Confira a nota na íntegra

Torcedor, venho a público repudiar veementemente as cenas de violência e a conduta adotada pela segurança privada contratada para o jogo de hoje, contra o CRB, nos Aflitos.

Entendo que o papel da segurança privada não é o de agredir quem quer que seja, mas sim assegurar o bem-estar de todos os presentes em nossos jogos.

O que foi visto neste domingo é inaceitável. O evento esportivo é um espaço de entretenimento e convivência social, onde os valores de uma cultura de democracia e paz devem prevalecer.

Diante de tudo que vimos hoje, comunico que o Náutico irá rescindir o contrato com a empresa de segurança envolvida neste triste episódio.

Bruno Becker - Presidente



Cenas de violência

Diversos vídeos foram divulgados nas redes sociais sobre as cenas de violência. Em um deles, é possível ver um segurança quebrando um escudo em cima de um torcedor caído no chão. Em outro registro, um profissional tenta acertar uma torcedora com uma cadeira. Também é possível ver imagens de confrontos entre os seguranças e torcedores na sede do clube.

Confira os vídeos.

Bater em mulher = crime! pic.twitter.com/iznE6c1Kda — Náutico NauticoNET (@NauticoNET1998) March 25, 2024

