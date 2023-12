A- A+

Sport Após chegada de técnico, Sport se movimenta no mercado, fica perto de lateral e renova com Fabinho De acordo com diretor, clube tem negociações em aberto com alguns jogadores

Com o anúncio da chegada de Mariano Soso no início da noite desta terça-feira (5), o Sport agora se movimenta para acertar a chegada de novos jogadores, além de renovar o vínculo de atletas considerados importantes para a diretoria. O elenco rubro-negro tem reapresentação marcada para o dia 27 de dezembro mirando o início da próxima temporada.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o diretor do clube, Guilherme Falcão, evitou dar nomes. No entanto, garantiu que a cúpula de futebol tem negociações avançadas com alguns jogadores. "Temos várias frentes em aberto. Podemos ter algum desfecho em breve", enfatizou o dirigente.

Ainda segundo Falcão, antes mesmo do anúncio de Soso, o Sport já vinha tratando "algumas questões mais urgentes". Com a oficialização do novo comandante, o argentino passará a ser ouvido antes de finalizar quaisquer tratativas.

"Estávamos caminhando com algumas questões mais urgentes. Agora, porém, naturalmente, ele (Soso) passará a ser consultado sobre as alternativas que nosso departamento de mercado tem desenvolvido", salientou.

Um dos possíveis reforços do Leão, aliás, é o lateral-direito Lucas Ramon. A informação foi dada em primeira mão pelo ge, e confirmada pela reportagem. O jogador estava no Mirassol, por onde realizou 47 partidas na temporada, contribuindo com três gols e três assistências. Aos 29 anos, soma pssagens por Guarani, Bragantino, Cuiabá, Novorizontino, Grêmio e Santa Cruz.

Na manhã desta terça, por exemplo, através da assessoria de comunicação, o Sport informou à reportagem que o clube estuda a chegada de jogadores para o ataque. Contudo, não está descartada uma renovação com Edinho. O camisa 11 desembarcou no clube por empréstimo junto ao Fortaleza.

Quem já renovou, por outro lado, foi Fabinho. O volante aceitou uma readequação salarial para permanecer na Ilha do Retiro por mais uma temporada. Será o terceiro ano do cabeça de área vestindo as cores rubro-negras. Ao todo, são 83 aparições e oito gols.

Veja também

Sport Pelas redes sociais, Alan Ruiz afirma que segue no Sport em 2024