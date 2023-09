Após cinco jogos, Santos anuncia demissão de Diego Aguirre

A- A+

A derrota por 3x0 para o Cruzeiro, nesta quinta, foi a última partida do técnico Diego Aguirre no Santos. O clube decidiu demitir o treinador uruguaio, que teve sua saída oficializada nesta sexta-feira (15).

Diego Aguirre deixa o Santos depois de apenas cinco jogos no comando, com uma vitória em quatro derrotas. Ele foi anunciado no dia 6 de agosto. O Santos ocupa a 17ª colocação, com 21 pontos, a quatro do Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube. O treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo, na tarde desta sexta-feira (15). Também deixam os cargos os auxiliares-técnicos, Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e os preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares", informou o clube. Marcelo Fernandes assume a equipe interinamente.

Veja a nota do Santos:

O Santos FC agradece os serviços prestados e deseja boa sorte em novos desafios.

Na partida diante do Bahia, na segunda-feira (18), Marcelo Fernandes comanda o time interinamente.

