Futebol Após citar adiamento, Chape diz que busca "logística" para jogar ainda na sexta contra o Sport Duelo com o Leão é válido pela Série B do Campeonato Brasileiro

Após o presidente da Chapecoense, Nei Maidana, informar que o jogo entre o clube e o Sport, sexta (20), teria de ser adiado por conta da dificuldade de logística da equipe para embarcar para o Recife, nesta quinta (19), devido à neblina e chuva em Chapecó, o clube, em nota oficial, indicou que ainda não descarta enfrentar o Leão antes do fim de semana. Confira o texto abaixo publicado pelos catarinenses.

A fim de respeitar o seu compromisso diante do Sport, válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e previamente agendado para às 21h30 desta sexta-feira (20), a Associação Chapecoense de Futebol – através da sua diretoria e do seu staff – segue trabalhando, de forma incansável, a fim de encontrar possibilidades e logística para chegar ao local da partida.

O voo que levaria a delegação a Guarulhos, onde aconteceria a escala para o Recife, não conseguiu pousar em Chapecó na manhã desta quinta-feira (19), por conta das condições climáticas. As situações adversas do tempo tem assolado Santa Catarina nos últimos dias, deixando o estado em alerta e inúmeras cidades – incluindo Chapecó – em situação de emergência e calamidade.

O clube reitera, ainda, estar em contato direto com a Federação Catarinense de Futebol e com a Confederação Brasileira de Futebol de modo a encontrar soluções para o imprevisto.

