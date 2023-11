Após clássico polêmico, Brasil e Argentina voltam a se enfrentar nas quartas do Mundial sub-17

A- A+

Poucos dias depois do duelo que repercutiu dentro e fora de campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, agora é a vez de Brasil e Argentina se enfrentarem pela Copa do Mundo sub-17. O duelo é válido pelas quartas de final, com previsão da bola rolar a partir das 9h, desta sexta-feira (24), no Estádio Internacional de Jacarta, na Indonésia.

Atual campeão do torneio, o Brasil teve um início complicado no torneio, com uma derrota não esperada contra o Irã na primeira rodada do Grupo C. Na sequência, a Seleção se recuperou goleando a frágil Nova Caledônia por 9x0 e na última rodada conquistando uma convicente vitória por 2x1 diante da Inglaterra, resultado que garantiu vaga no mata-mata. Nas oitavas, triunfo por 3x1, diante da competitiva seleção do Equador.

Os argentinos também passaram por um susto logo no início da campanha, ao serem derrotados por Senegal na estreia. Mas os hermanos reagiram, bateram Japão e Polônia na sequência e carimbaram o passaporte para a fase final. Nas oitavas, outro sul-americano pela frente, a Venezuela, que não conseguiu ser párea e caiu por 5x0 para os albicelestes.

Além da rivalidade característica do Superclássico, o encontro entre as equipes também coloca frente a frente os dois maiores artilheiros da competição até aqui. Maior goleador com cinco gols, Agustín Ruberto, atacante do River Plate, marcou em todas as partidas até aqui. Vindo em seguida com quatro bolas na rede, Kãun Elias, atleta do Fluminense, é outro com destaque na competição.

O vencedor do confronto entre brasileiros e argentinos joga a semifinal na próxima terça-feira (28). O adversário será quem ganhar do confronto europeu entre Espanha x Alemanha, que também acontece nesta sexta-feira, mas às 5h30.

Saiba onde assistir:

Local: Estádio Internacional de Jacarta (Indonésia)

Horário: 9h

Onde assistir: Sportv/CazéTV

