Futebol Após classificação, Dado mantém pés no chão: "Não jogamos para sermos campeões da Copa do Brasil" Treinador valorizou entrega dos atletas, diz que Timbu pensa em chegar mais longe no mata-mata nacional, mas reforça que foco atual é no Pernambucano

Somando a cota de participação com as premiações pelos avanços nas duas primeiras fases, o Náutico já garantiu quase R$ 4 milhões de bonificação na Copa do Brasil. Valor importante para ajudar o clube a manter os pagamentos em dia e, posterior, buscar mais reforços para a sequência da temporada. Mas, além do aspecto financeiro, até onde vai a fome do Timbu no mata-mata nacional? O técnico Dado Cavalcanti é direto: os pernambucanos querem chegar o mais longe possível, mas cientes de que o título é uma meta irreal.



“Estamos felizes, mas vamos buscar mais. Não vamos nos contentar com a terceira fase. Serão dois jogos agora, diferente dessas primeiras fases. Hoje, existe a alegria pela classificação, o alívio pelo gol no último minuto. Mas esse não é o tipo de elenco que uma conquista faz subir a cabeça. Sendo bem honesto: não temos chances de sermos campeões da Copa do Brasil. Não jogamos para isso, mas temos chances de sermos campeões do Campeonato Pernambucano. É o tipo de remédio que aplico para os atletas focarem na busca pelo tricampeonato”, afirmou o treinador, após a vitória por 2x1 diante do Vila Nova, nos Aflitos, que garantiu a vaga à terceira fase do torneio.





O gol do Náutico veio no último minuto do segundo tempo, marcado por Nathan, após o Timbu sofrer o empate aos 45. Reação que, para o treinador, reforça o perfil de um elenco que não se entrega.



“Tivemos um controle maior em todas as ações do jogo. Mas, nas partidas eliminatórias, há ingredientes a mais, que trazem uma emoção maior. Essa valia milhões, valia sequência no campeonato. Muito mais do que apenas três pontos. O final do jogo vai ser sempre pesado. Entendo que não merecíamos ter tomado o gol. Não estávamos prontos para fazer a marcação em Neto Pessoa. Fomos penalizados de forma dolorosa, mas aí vem também a identidade de uma equipe que não se entrega. Tomou o gol e buscou a vitória. No final, fomos agraciados com o gol de Nathan, que premiou a melhor equipe em campo, mas também a entrega dos atletas”, declarou.



O treinador também destacou a importância do resultado para aliviar os cofres do clube. “Podemos jogar mal, perder jogos, mas não vamos nos entregar. A classificação dá novos horizontes ao clube. Temos um orçamento restrito e a passagem traz um complemento para pensarmos em uma competitividade maior para a Série C, que é o campeonato mais importante para o clube neste ano. Traz mais tranquilidade para a área administrativa também. Estamos contribuindo para a receita do clube, em algo que será revertido para os jogadores, com pagamentos de salários e premiações. Isso nos deixa felizes para a sequência do trabalho”, apontou.



O Náutico volta a jogar no domingo (12), nos Aflitos, contra o Salgueiro. “Precisamos fazer os pontos para nos classificarmos no Estadual e buscarmos a segunda posição, que pode trazer o benefício de não disputar um jogo a mais no ano (das quartas de final). Com a quantidade de partidas que temos, (a chance de) tirar uma do calendário seria fundamental para ter o descanso necessário”, reforçou. O Timbu é o atual quarto colocado, com 13 pontos.

