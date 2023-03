A- A+

Santa Cruz Após classificação, Ranielle enfatiza importância de premiação para o Santa: "respaldo para direção" Treinador coral afirma que o Tricolor foi merecedor do empate conquistado no fim diante do Democrata GV

O Santa Cruz esteve longe de ter uma grande atuação diante do Democrata GV. Mas, como precisava apenas de um empate, o Tricolor fez o suficiente para seguir vivo na Copa do Brasil. Além da vaga, o clube pernambucano embolsou R$ 900 mil de premiação a ser paga pela CBF. Quantia importante e que foi celebrada pelo técnico Ranielle Ribeiro após o apito final do árbitro.

O treinador entende que o dinheiro servirá para dar um pouco de estabilidade para a sequência do trabalho ao longo da temporada.

“Desde a nossa chegada, a gente sabia que precisávamos nos pagar, e essa é uma forma. Dar receita para o clube, respaldo para a direção deixar o salário em dia, pagar as premiações que precisa para que a coisa flua. O presidente tem os pés no chão, o clube tem uma folha baixa e, em cima disso, com a perspectiva de pagar os salários em dia, cabe a nós dar esse respaldo”, enfatizou.

Sobre a atuação da equipe, Ranielle não escondeu que a equipe poderia ter tido um desempenho melhor. Contudo, garante que o time fez por merecer chegar ao gol de igualdade com Pipico. Até empatar, o Santa pouco tinha ameaçado a meta adversária durante os 90 minutos.

“No início do jogo era normal uma pressão deles, e cabia a nós passar por aquele momento e passamos. Tivemos cinco bolas paradas no primeiro tempo, onde não acertamos nenhuma. Foi uma situação que podia gerar condição de gol. Não chegamos ao gol e eles fizeram na hora inesperada”, começou.

“No segundo tempo fomos merecedores, brigamos, corremos atrás, não deixamos de ir em busca da vitória em nenhum momento, e isso favoreceu ao nosso empate, à nossa passagem de fase”, completou.

