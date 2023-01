Após classificação, Ranielle enfatiza esforços da diretoria e confirma negociação com trio

A- A+

Passada a vitória sobre o Botafogo/PB, conquistada na noite deste domingo (8), que garantiu o Santa Cruz na fase de grupos da Copa do Nordeste, o técnico Ranielle Ribeiro fez questão de dividir o feito com a diretoria coral. De acordo com o treinador, os resultados positivos conseguidos no Pré-Nordestão só foram possíveis graças aos esforços do presidente Antônio Luiz Neto.

"É primordial o apoio que a diretoria está nos dando em relação a trabalho. O presidente me deu a oportunidade de montar um time com 'x' valores, e assim está fazendo. Está pagando tudo que foi pedido, que foi ajustado. Então, os resultados estão aparecendo", enfatizou o comandante tricolor.

Com a classificação para a fase principal do Nordestão, o Santa Cruz garantiu R$ 1,2 milhão. Além disso, participar do principal torneio regional recoloca a Cobra Coral nos holofotes do futebol nacional. Até por isso, Ranielle acredita que o clube agora terá mais forças para negociar a chegada de novos reforços.

Na entrevista coletiva concedida depois do jogo, o treinador confirmou que o clube tenta a contratação de três jogadores. O zagueiro Gabriel Yanno, além dos meias Jhon Cley e Felipe Gedoz. Enquanto o defensor possui vínculo com o Botafogo/PB, os outros dois defenderam Figueirense e Brasiliense, respectivamente, em 2022.

"O Santa Cruz está voltando para um cenário de onde não deveria ter saído. São atletas que fazem parte do propósito, de características diferentes que temos no elenco. Tem, sim, a procura, mas também por outros nomes. Estamos com uma busca incansável. Vamos dar continuidade, mas agora com essa perspectiva de jogar a Copa do Nordeste vai ser uma forma mais atrativa de tentar trazer jogadores", ressaltou.

Nesta segunda-feira (9), o elenco do Santa Cruz ganhará folga. Na terça-feira (10), retorna aos trabalhos de olho na estreia no Campeonato Pernambucano. Na quinta-feira (12), o Tricolor tem compromisso marcado diante do Afogados, às 20h, no Arruda. Vai ser o primeiro jogo do time da Avenida Beberibe com público na temporada.

