Sport Após clube deixar G-4 da Série B, uniformizada do Sport visita jogadores no CT Principal organizada do clube demonstrou apoio aos atletas nesta reta final de Segundona

Em meio à fase de instabilidade do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, a principal torcida organizada do clube foi, na tarde desta quarta-feira (8), ao CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, para dialogar com o elenco leonino e mostrar apoio nesta reta final de competição.

Em publicação feita no perfil da torcida há uma foto onde integrantes da uniformizada conversam com os atletas dentro do gramado. "Conversamos com o Presidente, diretoria e com todo elenco. Em diálogo reafirmamos o nosso compromisso, juntos levaremos o Sport de volta à Série A".

“Três finais estão por vir, apoiaremos até o último suspiro, porém não aceitaremos resultados negativos, lutem, honrem nossas cores. O caldeirão irá ferver, contem conosco. Somos o Sport Club do Recife”, encerra o texto.

A visita da uniformizada aos atletas acontece um dia após o Sport deixar o G-4 da Série B, mediante à vitória do Criciúma sobre o ABC, por 1x0. Com 59 pontos, o Leão agora é o quinto colocado faltando três rodadas para o término da competição nacional. Na sexta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, recebe o Atlético-GO, em jogo de "seis pontos". Os goianos têm um ponto a mais na tabela.

