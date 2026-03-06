A- A+

FUTEBOL Após condenação, policiais da Grécia criticam postura de Harry Maguire Defesa dos agentes afirma que jogador não demonstrou arrependimento por agressão ocorrida em 2020

Os policiais gregos envolvidos no caso de agressão que levou à condenação do zagueiro inglês Harry Maguire criticaram a postura do jogador do Manchester United após o julgamento. Segundo eles, o atleta não apresentou qualquer pedido de desculpas durante a audiência, atitude considerada desrespeitosa pelas autoridades.

Maguire, de 32 anos, foi condenado a 15 meses de prisão com pena suspensa após ser considerado culpado das acusações de agressão, resistência à autoridade e tentativa de suborno. O episódio ocorreu em agosto de 2020, durante férias do jogador na ilha de Mykonos, na Grécia.

De acordo com o advogado dos policiais envolvidos no caso, Ioannis Paradissis, os agentes compareceram ao tribunal esperando ao menos um gesto de arrependimento por parte do atleta.

— Durante a audiência, os agentes que foram vítimas neste caso estiveram presentes esperando, no mínimo, um pedido de desculpas, um gesto elementar de respeito para com indivíduos que estavam simplesmente a cumprir o seu dever legal — afirmou, segundo o jornal português A Bola.





Segundo o advogado, a ausência de um pedido de desculpas demonstra a postura do jogador diante do caso.

— Não foi feito qualquer pedido de desculpas, uma atitude que diz muito sobre o caráter do acusado. É absolutamente inaceitável que agentes da polícia sofram danos físicos enquanto exercem as suas funções, mesmo que essas lesões sejam classificadas como leves — disse.

Paradissis também defendeu que as autoridades esportivas analisem o episódio e avaliem possíveis sanções ao jogador.

— Os organismos desportivos competentes devem examinar este caso sem demora. É incompatível com os valores do esporte que alguém com antecedentes criminais por violência continue a atuar como atleta de elite e figura pública admirada por jovens — declarou.

Maguire foi detido em Mykonos após uma confusão envolvendo o jogador e policiais locais.

Veja também