Após confusão de torcidas e polêmica sobre ingressos, SDS reforça segurança para final

Depois da confusão protagonizada por torcedores de Sport e Ceará - em um restaurante no Recife, na noite da terça (2), dia anterior a grande final da Copa do Nordeste - e após a polêmica sobre a possível venda de ingressos acima da capacidade da Ilha do Retiro, o secretário Executivo da Secretaria de Defesa Social do Recife (SDS), Alexandre Alves, informou estar atento aos protocolos.

O gestor diz que vai reforçar a segurança para a grande final da Copa do Nordeste, que acontece nesta quarta-feira (3), na Ilha do Retiro, às 21h, entre Sport x Ceará.

Em conversa com a reportagem da Folha de Pernambuco, o Secretário afirmou que são mais de 1000 profissionais envolvidos para este jogo.

"São mais de 1000 homens somando todos os órgãos, entre PRF, PM, etc. Só da Polícia Militar são mais de 850 agentes. Esse efetivo estará disposto desde a divisa com o estado da Paraíba - com a fiscalização, vistoria e revistas dos ônibus que chegam com torcedores do Ceará, que já é de costume - até dentro do estádio, com mais de 200 homens", afirmou Alexandre. "A SDS está preparada para receber todo mundo, trabalhar com o reforço que estamos acostumados. Se por ventura vier ocorrer algum evento diferente, a gente está preparado para conter qualquer turbulência" completou.

Quanto aos instrumentos musicais, a famosa charanga, Alexandre Alves afirmou que:

"Foram liberadas duas charangas, além de uma banda de frevo, a pedido do Sport Club do Recife exclusivamente para esse jogo. Vale salientar que elas foram liberadas apenas para a torcida mandante, e em locais específicos, ou seja, nas sociais e na arquibancada frontal - onde ficou no último jogo do Sport contra o Coritiba pela Copa do Brasil. No local em que a torcida organizada do Sport estiver, não será liberado o uso desses intrumentos" concluiu o Secretário.

Vendas de ingressos

Na manhã desta quarta-feira (3), ouve um burburinho sobre uma possível venda de ingressos além da capacidade permitida na Ilha do Retiro, estádio que vai receber a final da Copa do Nordeste.

Em nota, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e o Sport Club do Recife negaram o murmúrio e afirmaram que: "A atual capacidade liberada para a Ilha do Retiro – 26.345 pessoas – foi e sempre será respeitada", reforçou o Leão.

Com essa notícia o Ceará informou que enviou um ofício em caráter de urgência à CBF, solicitando o adiamento e a mudança do local da partida.

Confira as notas na íntegra:

Nota do Sport Club do Recife:

O Sport vem tranquilizar os rubro-negros e demais interessados acerca do fluxo de torcedores na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (03), pelo segundo jogo da decisão da Copa do Nordeste. De evidente maneira responsável, o Clube não perpassou, nem jamais perpassará, qualquer restrição imposta pelos órgãos de segurança, em respeito a todos os envolvidos no jogo e fundamentalmente à sua torcida. Registre-se que desde a última semana, integrantes do Clube estiveram, presencialmente, com as autoridades responsáveis, realizando reuniões e vistorias para que o evento ocorra da forma mais segura possível, como tem sido feito. A atual capacidade liberada para a Ilha do Retiro – 26.345 pessoas – foi e sempre será respeitada, reforça o Sport. A carga para os rubro-negros, de pouco mais de 23 mil ingressos, inclusive, foi esgotada com cerca de dez horas e sem abertura de vendas para o público geral – contemplou apenas associados. Isso, inclusive, fez com que sócios do Clube não conseguissem adquirir bilhetes para o duelo, haja visto que o quantitativo de torcedores vinculados ao quadro social do Sport atualmente é de 25.079, conforme mostra o marcador no site oficial rubro-negro, atualizado regularmente. Do total de ingressos, aliás, aproximadamente 90% foram adquiridos de maneira online – exceção são os bilhetes de sócios proprietários e proprietários de cadeiras centrais, cujo direito lhe são reservados pela propriedade do assento. Por fim, o Clube reitera integral alinhamento junto ao Governo de Pernambuco, Corpo de Bombeiros, Grupo de Trabalho (GT) específico para jogos e, ainda, com o Batalhão de Choque; inclusive já estabeleceu contato com os respectivos órgãos acerca de quaisquer dúvidas e informou o aumento da segurança privada, a fim de assegurar e tranquilizar acerca da realização da partida dentro da mais natural normalidade, como é de praxe.

Nota da Federação Pernambucana de Futebol:

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informa que colocou de plantão uma equipe de trabalho envolvendo, inclusive, assistente social da FPF para acompanhar e monitorar qualquer torcedor que, porventura, seja vítima de alguma agressão ou similar. Na oportunidade, a FPF agradece ao Governo do Estado, Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar e o apoio incondicional de suas ações. Vale salientar, que os órgãos públicos, estão trabalhando de forma que garantam a segurança de cada torcedor. Todos os envolvidos e os seus responsáveis são pessoas de extrema competência. A Federação Pernambucana de Futebol registra que equivocadamente se relatou ou mencionou que os assistentes que estão a trabalhar pela federação seriam da PMPE quando são particulares da federação.

