Santa Cruz Após consenso, Bruno Rodrigues é escolhido para ser aclamado o próximo presidente do Santa Cruz Martelo foi batido em reunião realizada na noite desta segunda-feira (30), na sede do clube

Futuro definido! Em reunião que durou cerca de três horas na noite desta segunda-feira (30), na sede do clube, no Arruda, as lideranças políticas do Santa Cruz chegaram a um consenso no que diz respeito à eleição do clube, marcadas para o próximo dia 12. O presidente do Ceasa, Bruno Rodrigues, foi o escolhido para ocupar o cargo de presidente do Executivo. A candidatura foi registrada ao longo da noite.

Marco Benevides, aliado político do agora ex-candidato Marino Abreu, será o vice. Ainda ficou definido que Victor Pessoa de Melo presidirá o Conselho Deliberativo, enquanto Adriano Lucena ficará à frente da Comissão Patrimonial.

Além da chapa encabeçada por Bruno Rodrigues, Albertino dos Anjos também chegou a inscrever seu grupo no pleito coral no final da tarde desta segunda. No entanto, após o consenso no que envolve o futuro tricolor, a saída do opositor da corrida eleitoral é dada como certa entre os cabeças do clube.

“O Santa Cruz, neste momento, precisa de união. Estamos em um momento, talvez o mais difícil da história. Fui procurado por algumas lideranças e falei desde o início que o importante era a gente construir essa união, independente do nome. Convergimos para uma chapa única, uma convergência com todos os segmentos do clube participando. Será um desafio muito grande, sabemos que um clube tão grande como o nosso tem seus grupos, mas todos se desarmaram, cada um abriu, cedeu um pouco, para que construíssemos uma chapa de unidade”, salientou Bruno Rodrigues.

Preocupado com o futuro do clube, o próximo mandatário coral também já planeja o início da próxima temporada. No entanto, pediu paciência ao torcedor, em meio às dificuldades vividas pelo clube. “Os desafios são muitos. Dia 06 de janeiro temos o desafio de botar o time em campo. Logo após a posse, vamos nos reunir para poder montar um time forte para voltar aos tempos de glórias. Lembrando que é um momento difícil, pedimos paciência ao torcedor, a todos aqueles que vivem o Santa Cruz, pois sabemos das dificuldades que vivemos. Mas temos convicção que o primeiro grande passo foi construir essa união no dia de hoje”, pontuou.

Próximos passos

No intuito de Bruno Rodrigues ter mais tempo para planejar a próxima temporada, o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, enfatizou que vai tentar, junto ao presidente Jairo Rocha, antecipar a aclamação do próximo mandarário, até o momento prevista para o dia 12. "Dia 12 vai ter a aclamação, a não ser que o presidente Jairo, junto comigo, antecipe. Acho que não teremos problemas com isso. Vou propor isso até para Bruno ganhar 20 dias para montagem de elenco", detalhou.

