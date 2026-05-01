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FUTEBOL Após Copa do Mundo, Endrick voltará ao Real Madrid, afirma jornal espanhol O brasileiro terá papel de destaque na equipe após brilhar no Lyon; clube já o informou que não haverá mais empréstimos

O atacante Endrick retornará ao Real Madrid após o término de seu empréstimo ao Lyon. A informação é do jornal espanhol As, que acrescentou que o brasileiro já foi informado e que está "muito satisfeito" com a decisão, uma vez que se sente mais preparado para realizar seu sonho de brilhar no Real Madrid.

Segundo a reportagem, o brasileiro terá um papel de destaque na equipe após boa temporada no Lyon. O Real Madrid já o informou que não haverá mais empréstimos. Há total confiança nele.

A intenção do Real Madrid é que Endrick ganhe espaço e protagonismo no clube. Gonzalo Garcia era um dos jogadores preferidos de Xabi Alonso, técnico que acabou "escanteando" o atacante de 19 anos. Xabi foi demitido em janeiro.

Endrick e o Real decidiram então que a melhor opção seria um empréstimo e escolheram o Lyon. Na França, ele conseguiu destaque com 7 gols e 6 assistências em 17 jogos.

O jornal avalia que Endrick pode jogar pela direita do time como titular ao lado de Mbappé e Vinicius Júnior. Ele disputaria posição com Rodrygo, que se recupera da lesão no joelho, Brahim Díaz e Mastantuono.





Em todo caso, o Real Madrid também conta com Endrick como um reserva confiável para Mbappé. Além da opção de jogar na ponta, Endrick será o principal atacante atrás do francês.

Dias atrás, em entrevista à imprensa francesa, Endrick havia dito que seu futuro era incerto.

A boa fase de Endrick, que é cotado para a Copa do Mundo e tenta levar o Lyon à classificação para a próxima Champions League, contrasta com o momento do Real Madrid, já eliminado da Liga dos Campeões e com chances remotas de conquistar a LaLiga, na qual tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona (85 a 74).

O As aposta que Endrick estará na lista de convocados de Carlo Ancelotti e faz uma previsão bastante otimista do desempenho do brasileiro no Mundial.

O Real Madrid fez um investimento de cerca de 80 milhões de euros (cerca de R$ 466 milhões) em Endrick, contando o valor pago ao Palmeiras, bônus, salários e comissões e considera que o brasileiro é no mínimo um reserva confiável para a posição de Mbappé.

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