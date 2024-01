A- A+

Futebol Após críticas por forma física, Neymar posta vídeo e rebate 'haters': "Gordo? Acho que não" Ao comparecer no aniversário de Romário, corpo do camisa 10 chamou atenção na internet

Nesta terça-feira (30), Neymar usou as redes sociais para rebater as recentes críticas feitas pela imprensa e por internautas, após imagens do jogador na festa de aniversário de Romário viralizarem na internet. A forma física do astro brasileiro foi alvo de comentários negativos.

Tratando uma lesão no joelho, o camisa 10 do Al-Hilal e da Seleção Brasileira tem mostrado com frequência, em seu Instagram, como anda sua recuperação, além de uma rotina saudável. Desta vez, em meio às críticas, Neymar usou o espaço para ironizar os "haters".

"Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza, mas gordo? Acho que não. Chupa, haters. Atura ou surta", publicou o jogador nesta terça.

Após a imagem de Neymar no aniversário de Romário viralizar nas redes sociais, o jornal Mundo Deportivo, de Barcelona, foi um dos que deu ênfase à forma do brasileiro.

"Na imagem que foi feita saindo da festa de aniversário organizada por Romário, Neymar aparece consideravelmente acima do peso. A não ser que seja efeito da foto, o assunto seria preocupante. Para o seu time, para o Brasil e por ele mesmo. Um jogador de futebol chamado de estrela mundial, que parece mais no fim de carreira", dizia trecho do periódico.

