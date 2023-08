Após curtir postagem contra Marchiori, Matheus Carvalho pede desculpas em rede social

A- A+

Por meio de uma rede social, o atacante do Náutico, Matheus Carvalho, publicou uma nota se desculpando após ter curtido uma postagem que criticava o técnico Fernando Marchiori. O jogador será multado e ainda não tem a permanência assegurada para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro.

"Não tenho o interesse em me justificar, mas sim em defender o carinho que tenho com a instituição Clube Náutico Capibaribe. Conversei internamente com o professor Marchiori e nos entendemos. Tenho história neste clube que aprendi a amar e onde já tenho quatro anos, somando minhas duas passagens aqui. Peço desculpas publicamente à torcida do Timbu, ao clube e ao treinador pelo ocorrido. Neste momento de afunilamento da competição, devemos focar e reunir todas as forças no que realmente importa: o Náutico no lugar dele de merecimento, que é o topo. Caso resolvido. Seguimos em frente. Temos uma classificação à próxima fase para conquistar", publicou Matheus.

Internamente, as escolhas de Marchiori, a como a de deixar Jean Mangabeira no banco de reservas, desagradou parte dos atletas. Outras decisões técnicas e de escalação geraram a insatisfação de Matheus.

