Santa Cruz Após deixarem jogo com Retrô lesionados, Matheus Melo e Thiaguinho preocupam no Santa Cruz Jogadores já passaram por exames e estão sendo acompanhados pelo departamento médico tricolor

O empate com o Retrô, nesta quinta-feira (15), deixou duas preocupações para o Santa Cruz visando a reta final da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O meia Matheus Melo e o atacante Thiaguinho deixaram o gramado do Arruda lesionados.

Enquanto o camisa 10 saiu de campo com dores no ombro ainda no primeiro tempo, Thiaguinho sofreu uma pancada no joelho direito e teve que ser substituído durante o intervalo.

Ambos já passaram por exames e deram início ao tratamento junto ao departamento médico tricolor, conforme explica o médico do clube, doutor João Paulo Lafayette.

"Matheus teve uma lesão no ombro, uma luxação acromioclavicular. Isso é quando a clavícula tem uma leve ascensão. Isso dói, incomoda, ele vai seguir em observação e em reavaliação diária" iniciou o médico.

"Thiaguinho sofreu uma pancada no joelho, mas fez o raio-x e não tem nenhum sinal de fratura. Ele também vai seguir em observação e vamos reavaliar no dia a dia", concluiu.

