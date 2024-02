Após demora para acusar atletas de hóquei por estupro coletivo, polícia do Canadá pede desculpas

A- A+

A polícia canadense pediu desculpas por ter demorado a apresentar queixa contra jogadores de hóquei no gelo acusados de agredir sexualmente uma mulher em 2018. As autoridades apresentaram denúncia, na semana passada, contra quatro atletas da NHL (principal liga de hóquei dos Estados Unidos) e um ex-jogador. Os cinco negam ter cometido crime.

Em entrevista coletiva, o chefe da polícia local, Thai Troung, pediu "sinceras desculpas" à vítima e à família dela "pelo tempo que levou a chegar a este ponto [da acusação]".

"Eu realmente não estou feliz com isso", disse ele, em referência ao andamento da investigação, concluída em 2019, sem oferecimento de denúncia, e reaberta três anos depois.

A sargento Katherine Dann, que liderou a revisão do caso, disse que o departamento descobriu haver “medidas adicionais que poderiam ter sido tomadas [na ocasião] para que a investigação avançasse”.

A acusação

Quatro jogadores da NHL foram acusados de envolvimento em um suposto estupro coletivo cometido em 2018, quando faziam parte da seleção júnior de hóquei no gelo do Canadá, disseram a mídia local e os advogados dos jogadores, na semana passada. Os advogados da dupla do New Jersey Devils, Michael McLeod e Cal Foote, junto com o goleiro do Philadelphia Flyers, Carter Hart, confirmaram que os jogadores estavam entre os acusados.

Relatos da mídia no Canadá apontam que o atacante do Calgary Flames, Dillon Dube, também foi acusado de conexão com a suposta agressão. No domingo, os advogados de Alex Formenton, ex-jogador do Ottawa Senators que agora joga na Suíça, disseram que seu cliente estava entre “vários jogadores” indiciados. No total, oito jogadores foram acusados de agredir sexualmente uma jovem em um hotel de Londres, Ontário, após uma festa de gala do Hockey Canada em junho de 2018.

“Mais de cinco anos e meio após a queixa inicial (…) à polícia, o Departamento de Polícia de Londres acusou Mike McLeod de agressão sexual”, disseram os advogados do jogador, David Humphrey e Seth Weinstein, em comunicado. “O senhor McLeod nega qualquer irregularidade criminal. Ele se declarará inocente e se defenderá vigorosamente”, acrescentaram.

Megan Savard e Riaz Sayani, advogados de Hart, disseram que o jogador do Philadelphia foi “indiciado por uma acusação de agressão sexual”.

“Ele é inocente e dará uma resposta completa a esta falsa alegação no fórum apropriado, um tribunal”, afirmaram num comunicado.

Savard disse à AFP que Hart se apresentou à polícia e foi libertado. Os advogados do jogador do New Jersey Devils, Foote, confirmaram que ele foi acusado de agressão sexual, mas prometeram contestar as acusações.

“Cal é inocente desta acusação e irá se defender contra esta acusação para limpar o seu nome”, disse a advogada Julianna Greenspan num comunicado.

Os advogados do quarto jogador citado nas reportagens da mídia, Dube, não foram encontrados imediatamente para comentar. A polícia canadense anunciou uma entrevista coletiva prevista para o dia 5 de fevereiro relacionada ao caso.

Em maio de 2022, o hóquei no Canadá foi abalado por revelações na imprensa acusando-o de tentar encobrir acusações de estupro coletivo feitas por uma jovem em 2018. A federação supostamente procurou manter o incidente em sigilo, chegando a um acordo confidencial multimilionário em 2022 com a vítima.

O acordo foi pago através de um fundo secreto – financiado em parte por taxas pagas por jovens jogadores de hóquei canadenses. A reação foi rápida, alimentada ainda por semanas de negação e ofuscação por parte dos dirigentes da federação, levando os patrocinadores e o governo a agir.

A polícia reabriu a investigação sobre a reclamação em julho de 2022, enquanto o presidente-executivo do Hockey Canada, Scott Smith, foi deposto em outubro daquele ano, após o escândalo. O governo do Canadá também suspendeu o financiamento do Hockey Canada por 10 meses devido ao caso.

