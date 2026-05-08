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BAHIA Após denúncia do Bahia, estudante de jornalismo é preso por produzir conteúdo de abuso infantil Homem frequentava jogos, circulava nos bastidores do clube e teria aliciado adolescentes, segundo investigação

O Esporte Clube Bahia foi responsável por denunciar à polícia um estudante de jornalismo investigado por produção e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Salvador. O suspeito, identificado como Danrley Souza Lessa, de 27 anos, foi preso em flagrante no bairro de Brotas durante uma operação da Polícia Civil realizada na última terça-feira.

Segundo a investigação, o homem era figura conhecida nas arquibancadas da Arena Fonte Nova e frequentava constantemente ambientes ligados ao clube baiano. Nas redes sociais, Danrley se apresentava como fotógrafo, designer gráfico, criador de conteúdo esportivo e torcedor do Bahia.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a investigação conduzida pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) começou em outubro de 2024. O ponto de partida da apuração foi justamente uma denúncia feita pelo Bahia após integrantes do clube identificarem comportamentos considerados suspeitos envolvendo atletas e jovens ligados ao ambiente esportivo.

A polícia afirma que Danrley abordava adolescentes entre 14 e 17 anos para produção e armazenamento de material envolvendo nudez. Pelo menos quatro vítimas já foram identificadas e prestaram depoimento durante as investigações.

Segundo os investigadores, o suspeito costumava circular principalmente nas proximidades da Arena Fonte Nova, especialmente no setor Oeste do estádio, além de manter contato frequente com jogadores e jogadoras em dias de partidas.

Arena Fonte Nova. Foto: Divulgação

Durante a operação, o g1 afirma que policiais apreenderam dois celulares contendo fotos e vídeos considerados suspeitos. O material passará por perícia para aprofundar as investigações.

Em nota oficial, o Bahia informou que adotou imediatamente “as medidas cabíveis no âmbito interno” após tomar conhecimento da situação e que encaminhou o caso às autoridades competentes. O clube destacou ainda que possui um departamento especializado voltado à proteção e acompanhamento de atletas dentro e fora de campo.

Danrley Souza Lessa passou por audiência de custódia nesta quinta-feira. Até o momento, a defesa dele não havia se pronunciado sobre o caso.

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