A- A+

FUTEBOL Após derrota, auxiliar técnico do Náutico lamenta: "gramado atrapalha muito" Náutico perdeu para o Decisão e não garantiu vaga direta para as semifinais do Pernambucano

O Náutico desperdiçou a chance de se classificar para as semifinais do Campeonato Pernambucano na tarde deste sábado (22). Após perder para o Decisão, por 1 a 0, no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia, Sertão de Pernambuco, o Timbu terminou a primeira fase na 3º colocação, com 16 pontos, um ponto atrás do Maguary, 2° colocado.

A derrota fez o Timbu perder a vaga após ser ultrapassado pelo Maguary, que empatou com o Santa Cruz neste sábado (22).

O auxiliar técnico André Caldas, substituindo o técnico Marquinhos Santos, de fora por conta de uma cirurgia no tendão, comentou sobre o primeiro tempo do alvirrubro.

"Acho que no primeiro tempo fizemos um bom jogo, equilibrado dentro da estratégia. Tivemos boas oportunidades, mas poderíamos ter sido mais efetivos, caprichando mais no último passe, nos cruzamentos e finalizações", destacou.

Ele ressaltou que o Timbu fez um jogo abaixo do esperado no segundo tempo, e reclamou da condição do gramado da equipe mandante.

"No segundo tempo, tentamos algumas trocas, mas não funcionou. Jogamos abaixo do esperado. Não é desculpa, mas o gramado realmente atrapalha, parece bonito, mas a bola rola devagar e tem muitos buracos. Isso afeta nosso jogo, mas não pode ser justificativa", acrescentou.

André ainda destacou que enfrentar o Retrô não estava dentro do planejamento do clube, além de ressaltar que contava com mais tempo de descanso para os atletas.

"Dentro do planejamento, a gente tinha definido uma rota para evitar as quartas de final, já que estamos numa maratona de jogos forte. Se jogássemos com o CSA na quarta-feira, ficar fora desse jogo seria ideal, não só pelo confronto, mas para preparar mais a equipe e descansar os jogadores. A gente praticamente não vem treinando, só faz recuperação e no dia seguinte já está jogando. Essa era a ideia, mas infelizmente não aconteceu", concluiu.

O Náutico volta a campo na próxima quarta (26), pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O adversário será o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Veja também