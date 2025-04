A- A+

Série C Após derrota contra o CSA, Hélio dos Anjos ressalta falta de competitividade do Náutico O técnico do Timbu destacou pontos positivos do jogo deste sábado (26), mas acredita que o time precisa avançar em aspectos importantes

Em Alagoas, neste sábado (26) o técnico Hélio dos Anjos comandou o Náutico na sua segunda partida desde o retorno ao clube pernambucano.

Em seu primeiro jogo fora de casa, Hélio viu o time ser derrotado pelo CSA pela terceira rodada da Série C, com um placar de 2x1.

Durante o segundo tempo, o técnico alvirrubro também sofreu um revés com o cartão vermelho de Marco Antônio, que entrou na partida após o meia Igor Pereira sentir e ser substituído na primeira etapa. Ele minimizou a expulsão. Para ele, “perdemos o jogo na competividade".

Você não pode entrar 33 vezes na grande área de um adversário fora de casa e você não fazer os gols que naturalmente poderiam levar a história do jogo para uma grande vitória nossa.

Hélio elogiou a atitude da equipe depois do gol de Tiago Lopes, ainda no primeiro tempo. “Eu acho que o time teve um comportamento muito positivo, uma reação positiva pós-gol de primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo com o jogo altamente equilibrado, com condições boas”, afirmou.

No entanto, para ele, foi natural que estar em desvantagem numérica afetasse o andamento do Timbu na partida. Segundo o técnico, alguns jogadores começaram a apresentar problemas e precisaram ser trocados.

“Com a expulsão nós reforçamos novamente o meio campo, mas eu já estava, inclusive antes disso, com o lateral direito querendo sair. O central também começou a ter problema, porque ele ressentiu muito do último jogo”, contou.

Hélio dos Anjos acredita que a derrota veio na competitividade. “Eles fizeram dois gols empurrando a bola para dentro do gol, brigando pela segunda bola, trombando com os meus zagueiros. Isso não pode, de forma alguma".

“Nós temos coisas para melhorar. Eu não gostei muito, na hora da marcação pressão, da minha primeira linha. A linha de ataque não foi do jeito que eu gosto. Já cobrei no intervalo e vou fazer treinamentos para isso.”

O técnico alvirrubro ainda aproveitou para elogiar algumas de suas peças, como o volante Auremir. “Um jogador como ele, de 30 e poucos anos, fazendo jogo como se fosse um garoto”.

Futuro na Copa do Brasil

Para o próximo duelo, o clube vai enfrentar na terça-feira (29) o São Paulo, às 21h30, pela terceira rodada da Copa do Brasil. Com um prazo tão curto, Hélio considera que

Apesar do favoritismo do adversário, ele acredita que “a expectativa [para o jogo] é a melhor possível. É uma oportunidade e um privilégio você jogar dentro do Morumbi contra o São Paulo.”

“Mas você só não pode ficar assistindo o São Paulo jogar. Você não pode ser pequeno nas ações, nas decisões. Mas é um jogo muito bom de se fazer”, completou.

