Confusão Após derrota contra o Náutico, torcedores do Sport protagonizam cenas de violência no Recife Imagens feitas do alto de um prédio da localidade mostram muita correria na área

Torcedores do Sport protagonizaram cenas de violência após derrota do time para o Náutico, por 1x0, neste sábado (24). Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma confusão nas proximidades da rua Manuel de Carvalho, próximo ao estádio dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, onde o jogo ocorreu.

No vídeo, torcedores rubro-negros iniciam uma pancadaria contra um jovem que aparece de calça preta segurando a camisa do clube nas mãos. Um outro homem também é visto caído ao chão durante a confusão.

Imagens feitas do alto de um prédio da localidade mostram muita correria na área. Uma hamburgueria das proximidades precisou fechar as portas por causa da violência.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com as Polícias Civil e Militar para apurar outras informações sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

