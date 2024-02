A- A+

Futebol Após derrota do Sport para o Náutico, Soso evita lamentações e já pensa na Copa do Brasil Leão encara o Trem-AP pela competição nacional já na próxima quarta-feira (28)

A derrota em uma partida é dura, e em um clássico, costuma ser ainda pior. Porém, após perder por 1x0 para o Náutico neste sábado (24), nos Aflitos, o técnico do Sport, Mariano Soso, evitou lamentar o resultado e já está com a cabeça no próximo jogo do Leão, contra o Trem-AP, na próxima quarta-feira (28), pela Copa do Brasil.

"Eu acho que a equipe mostrou uma regularidade no comportamento no dia de hoje. O Sport finalizou com segurança. Foi um jogo significativo para nós e a nossa torcida. Eu tenho que fortalecer, trocar a dor de uma derrota, mas empoderar nossa equipe para um jogo muito importante pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira", disse.

O técnico argentino, aliás, destacou que a derrota fortalecerá o time, que terá uma sequência de jogos importantes daqui para frente.

"É uma oportunidade para fortalecer nosso grupo, para mostrar que temos capacidade de absorver a dor de uma derrota. Mas não temos tempo para lamentar. Amanhã já estaremos no CT se preparando e desenhando a vitória, para conseguir a classificação na Copa do Brasil", completou.



