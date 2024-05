A- A+

Sport Após derrota do Sport, Soso evita falar de arbitragem, mas lamenta resultado Rubro-negro vencia com dois a menos até os 47 minutos do segundo tempo

Naturalmente, o sentimento de perder no futebol costuma ser bastante amargo. Mas a derrota do Sport neste sábado (19) para o Avaí, acentuou ainda mais essa dor. O Leão vencia o jogo com dois jogadores a menos até os 47 minutos do segundo tempo, quando levou o empate, e 51, quando levou a virada.

"Um sentimento de frustração, em função do resultado. Acho que nossa equipe, na primeira metade, fez um bom jogo, se colocou em vantagem e pôde aumentar essa vantagem. Com a expulsão de Alan, no primeiro tempo, a equipe jogou com um bloco mais médio, médio baixo. No segundo tempo, em curta minutagem, ficamos com inferioridade numérica novamente", disse o técnico do Sport, Mariano Soso.

"Eles, inevitavelmente, tiveram mais posse de bola, mas nós resistimos e defendemos no jogo. Tivemos uma boa defesa de área, fizemos uma boa defesa pelas beiradas, mas acho que, esportivamente, é um golpe que não concordo com o desenvolvimento do confronto", completou.

Questionado sobre a arbitragem do carioca Alex Gomes Stefano, que expulsou Alan Ruíz, no primeiro tempo, e Zé Roberto, na segunda etapa, Soso preferiu não avaliar as decisões do juíz.

"Não vou falar de arbitragem nunca, enquanto eu estiver como treinador. Não tenho costume de analisar rendimento ou desenvolvimento de árbitro", disse.

