Futebol Após derrota, Enderson prevê reação do Sport na Série B: "não importa como começa, mas como termina" Pernambucanos saíram do G4 da competição, ficando em quinto lugar, com 32 pontos, e pegam o Sampaio Corrêa na próxima rodada

Pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport deixou a Ilha do Retiro com uma derrota. Diante do Vitória, a equipe perdeu por 2x1 e amargou outra frustração, a de sair do G4 da competição, caindo para o quinto lugar, com 32 pontos.



Foi o quarto jogo seguido sem triunfos do Sport na competição. Uma oscilação já esperada pelo técnico Enderson Moreira. De acordo com o treinador, passada a frustração, o Leão precisa focar em como reagir para não prolongar a fase ruim.

“Quem é o líder (Vitória) do campeonato hoje? Que posição estava antes? Está tudo muito perto. Eu conheço a competição. O que a gente estava vivendo não era a realidade da competição. Ninguém fica tanto tempo sem perder. Veja o Vila Nova, que teve uma sequência ruim. A turma de baixo ganhando, a do meio chegando…Série B é assim. É preciso cabeça para buscar as saídas. Tento toda hora tomar as melhores atitudes” , afirmou.



Antes do período de quatro jogos sem vencer, o Sport ficou oito sem perder. Inspirado nisso, Enderson imagina uma recuperação. O próximo compromisso do Leão na Série B é domingo (19), contra o Sampaio Corrêa, no Castelão/MA. Os maranhenses estão em 15º, com 20 pontos.

“Estou extremamente chateado porque vi o time competindo. Temos de fazer esse momento ser o mais curto possível e preparar a equipe para o jogo fora de casa. Ganhando, talvez as coisas comecem a voltar. Não importa como começa, mas sim como termina (o campeonato). Estamos no bolo, poderíamos estar melhor, mas ainda estamos perto. O Sport ainda vai pegar uma sequência de vitórias para ultrapassar alguns adversários”, citou.

